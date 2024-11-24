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雷／《奧術》第二季完結　網扮柯南找「關鍵證據」：差點哭死

記者蘇晟彥／綜合報導

－－－－以下牽扯到劇情雷，介意者請勿下拉－－－－

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－－－－溫馨提醒，往下拉就開始劇透－－－－

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《奧術》第二季結局出爐，儘管不少粉絲認為「支線太多」、「收尾有點倉促」、「怎麼好像大家都死了」、「大戰前要愛愛看不懂」，但仍被不少粉絲認為製作精良，尤其是美術風格水準之高，仍舊收獲不少好評。

其中，菲艾、吉茵克絲兩姊妹在最後一幕感人和解，吉茵克絲為了從沃維克（范德爾）口中救下菲艾，奮不顧身將沃維克一同拉進通風道同歸於盡，當看到炸彈爆炸一幕，隨著〈Wasteland〉音樂聲一下，讓不少粉絲心碎，直呼「吉茵克絲從頭苦到尾，最後還要死」、「這結局我不能接受」、「為什麼不是白痴菲艾去死」

但網友就開始當起柯南，最後推論出「吉茵克絲」沒有死，分別從爆炸時閃出一道「粉紅色閃光」，跟先前她使出的順移一樣顏色，代表其實她已經從這場爆炸中順利脫逃；還有在最後一幕，凱特琳拿著炸彈，代表她到過現場，同時查看通風道設計圖，最後嘴角露出微笑，代表她「看穿」吉茵克絲的小伎倆，綜合以上種種，讓不少粉絲都認為吉茵克絲真的還活著。

但如同《奧術》團隊所述，本季已經是最終季，未來會以哪裡做為主題仍未知。

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▼吉茵克絲在順移時會發出粉紅色閃光。

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▼凱特琳看完設計圖、還有加上到現場撿到炸彈，判定吉茵克絲應該順利逃脫。

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