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《敗北女角》稱霸「這本輕小說真厲害」　女主第二網笑：還是敗北

記者楊智仁／綜合報導

《敗北女角太多了！》是日本作家雨森焚火創作的輕小說系列，《這個美術社大有問題！》作者伊右群擔綱插圖，2021 年 7 月起經小學館旗下 GAGAGA 文庫發行。今年夏天改編為動畫後大受好評，同時帶動輕小說聲量繳出相當不錯成績，如今《敗北女角太多了》也獲得日本寶島社多項獎項。

▼《敗北女角太多了！》。（圖／@makeine0718 推特）▲▼敗北女角。（圖／@makeine0718）

《敗北女角太多了》故事與常見校園戀愛喜劇不同，以「敗北女角」 ( 後宮作品戀愛競爭中，爭奪男主失敗的女性角色 ) 為主軸切入，再搭配精良作畫品質、美麗深刻角色描寫大受好評，在巴哈動畫瘋評價為完美的 5.0，其他動漫評分網站人氣也相當高。動畫化同時帶動原作聲量，今年 8 月前七卷在電子書平台 BookWalker 日排名甚至直接霸榜前七名。

如今《敗北女角太多了》榮獲日本寶島社「這本輕小說真厲害！2025」獲得了綜合大賞、繪者部門賞（插畫擔當：いみぎむる）、男性角色賞第一名，不過有趣的是，女性角色賞「八奈見杏菜」僅拿到第二，跟故事裡面「敗北女角」意外地符合，因此八奈見也登上推特關鍵字，讓不少網友笑喊，「真不愧是老八」、「終究是敗北了」，女角第一名則是《關於我在無意間被隔壁的天使變成廢柴這件事》的椎名真晝，目前已經是四連霸。

關鍵字：敗北女角

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