抓盜版絕不手軟！任天堂雇事務所、追社群、維修紀錄定位嫌疑人

記者楊智仁／綜合報導

Nintendo 任天堂透過追蹤 Reddit 文章和主機維修請求，追蹤出一名涉嫌盜版用戶，這名用戶名叫 James Williams，網路上使用「Archbox」名字。透過這個用戶名，一家受任天堂雇用的公司能夠將該帳號與其在 Switch 盜版相關的 subreddit 發表文章聯接起來，並進一步追蹤到其所在地。

▼任天堂抓盜版絕不手軟。（圖／翻攝自任天堂官網）

根據外媒報導，最近法庭文件顯示，任天堂聘請律師事務所來調查「freeshops」，即提供盜版 Switch 遊戲的線上商店，2024 年 2 月左右，任天堂成功將「Archbox」帳號與一名叫 James Williams 的至少兩個任天堂帳號聯繫在一起。隨後任天堂查閱內部記錄，找到了 Williams 使用的電子郵件地址，該郵件地址對應於亞利桑那州的一個地址，與 Williams 之前在 Reddit 上提到的其家鄉一致。

收到任天堂停止侵權信後，Williams 據稱曾通過電子郵件回覆任天堂，表示他會「在可控範圍內遵守並配合任何要求或請求。」然而，隨後他停止與任天堂的聯絡，也沒有去法庭回應，最終法院判決任天堂勝訴，關於賠償金額則尚未公開，根據瞭解這名玩家不僅大量出售盜版遊戲，還幫助別人去玩非法複製的遊戲，嚴重侵犯智慧財產權。