《幻獸帕魯》公開任天堂提告內容　３大訴求「要求下架遊戲」

記者蘇晟彥／綜合報導

被譽為「低配寶可夢」的《幻獸帕魯》（Palworld）在今年初爆紅，但上月19日遭到任天堂向日本地方法院提起侵權訴訟，直指《幻獸帕魯》侵犯多項專利權，因此尋求法院申請侵權禁令和損害賠償。對此，《幻獸帕魯》8日突然公佈完整侵權案的內容，其中賠償金額是小，但任天堂要求《幻獸帕魯》下架，引起不少粉絲議論。

▼《幻獸帕魯》公佈完整侵權案的內容。



《幻獸帕魯》工作室POCKETPAIR 8日在官網公開侵權案完整內容，官方表示因為收到諸多媒體體問，因此公開完整內容，任天堂向《幻獸帕魯》提出3大訴求，其中主要是指Pocket pair於2024年1月19日發布的《Palworld》侵犯了原告持有的以下三項專利，任天堂尋求禁令來停止該遊戲並註銷該專利，另外賠償至提起訴訟日之間所造成的部分損失。包含

．下架《幻獸帕魯》

．向 Pokémon 公司支付 500 萬日圓及逾期付款損失。

．向任天堂公司支付 500 萬日圓及逾期付款損失。

但Pocket Pair強調，日後將會透過訴訟表達公司立場，同時不會針對個別詢問進行回覆，未來有相關內容都慧在官網上公佈、回覆。

此外，Pocket Pair今年也將在G8電玩展參展，將會是首度來台參展。