巴哈姆特28週年站聚周末登場！任天堂、雲豹娛樂參戰與粉絲同歡

記者蘇晟彥／綜合報導

繼去年「站聚大辦桌」後，知名遊戲論壇「巴哈姆特 28 週年站聚」將在9、10日於圓山花博爭艷館舉行。今年以「超級電玩大亂鬥」作為主題，將首次舉辦派對遊戲大亂鬥賽事，同時結合近三百攤遊戲動漫主題攤位。此外，Nintendo 任天堂、《英雄傳說 界之軌跡》的發行商雲豹娛樂也將到場設攤，與所有粉絲同樂。

▼「巴哈姆特 28 週年站聚」將於9、10日舉辦。



巴哈姆特週年站聚今年回歸過往板攤形式，並首次舉辦派對遊戲大亂鬥賽事，期望透過不一樣的活動，讓大家在巴哈姆特週年之際一同玩樂。主辦單位希望藉由這個年度盛會，讓熱愛遊戲和動漫畫的愛好者在網路之外，能夠面對面交流，增進情感。

現場挑戰、觀賽、體驗遊戲魅力

「派對遊戲大亂鬥」主打輕鬆有趣的競技氛圍，分為「賽事區」與「遊戲體驗區」，藉由操作簡單的派對遊戲競賽，不需高度技巧或長時間練習，並且加入運氣成分，確保參賽者都有機會成為派對遊戲之王。

「遊戲體驗區」準備四款經典派對遊戲，無論是遊戲新手還是老手，都能在活動現場體驗遊戲樂趣，遊戲款式包含《超級瑪利歐派對 空前盛會》、《賽馬娘 Pretty Derby 熱血喧鬧大感謝祭！》、《瘋狂兔子：傳奇派對》以及《草泥馬足球：全明星》。

官方舞台精采不間斷，見證多場賽事與趣味活動

官方舞台區也將有各種活動輪番上陣，包含任天堂 2024 年度官方賽事總決賽，玩家將可以見證《瑪利歐賽車8 豪華版》、《任天堂明星大亂鬥特別版》與《斯普拉遁 3》台灣冠軍的誕生；考驗玩家對於 ACG 知識的「動漫電玩通」大賽也將分別於週六上午、週日上午登場；另外還有《英雄傳說 界之軌跡》活動，歡迎大家到現場一探究竟；而派對遊戲大亂鬥總決賽也會在主舞台舉行，每日最後則是玩家都期待的頒獎典禮與摸彩。

探索多樣攤位，體驗遊戲、動漫作品獨特魅力

「板攤區」今年共有 45 攤位，由遊戲、動漫作品愛好者自主籌劃，活動形式包含遊戲試玩、對戰比賽、周邊展示等，讓到場的民眾都能一起同樂。

延續熱烈好評的「市集區」，今年集結共 248 個攤位，依據商品類型分為「二手商品區」與「原創作品區」，攤主可以自由展示、銷售自己收藏的各種遊戲與動漫畫相關商品，包含遊戲光碟、玩具公仔、漫畫、桌遊、3C 產品等等應有盡有。

在「電玩廣場」，參展廠商包括 Nintendo 任天堂、《英雄傳說 界之軌跡》的發行商雲豹娛樂及 MOZA RACING 魔爪賽車模擬器，為玩家帶來更多互動與體驗的機會。

「巴哈姆特 28 週年站聚」活動資訊

活動日期：2024 年 11 月 9 日～11 月 10 日

開放時間：10：00 - 18：00

活動地點：圓山花博爭艷館（台北市中山區玉門街 1 號）

交通方式：可搭乘台北捷運淡水線，至圓山站 1 號出口