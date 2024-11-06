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動物們故事邁向結尾　《BEASTARS》最終季開播倒數釋出主PV

記者楊智仁／綜合報導

《BEASTARS》為板垣巴留所繪漫畫，2016 年於「週刊少年Champion」上開始連載，動畫第三季馬上要在今年底播出，擬人化動物角色，配上現實且討論大環境的議題讓作品吸引不少粉絲。日前，官方正式公佈《BEASTARS》最終季動畫主 PV，動物們的故事也即將要邁向結尾。

▼BEASTARS 最終季。（圖／翻攝自TOHO animation チャンネル） ▲▼BEASTARS 最終季。（圖／翻攝自TOHO animation チャンネル）

《BEASTARS》截至 2021 年發行量就已突破 600 萬冊，故事發生在一個草食與肉食動物共存的世界。某天，大灰狼「雷格西」所就讀高中內，一名羊駝遭到咬殺讓學院氛圍變得相當緊張，這個世界最大禁忌即為肉食動物吃掉草食動物，儘管校內風聲鶴唳。雷格西卻在這樣的時機與一隻女兔子「哈魯」邂逅並喜歡上她，為了跨越兩種族間的鴻溝，在命運交錯下雷格西努力逐步走上成為「BEASTAR」英雄之路。

▲▼BEASTARS 最終季。（圖／翻攝自TOHO animation チャンネル）▲▼BEASTARS 最終季。（圖／翻攝自TOHO animation チャンネル）

《BEASTARS》以擬人化動物角色與高中校園生活為背景，藉物種之間的關係模擬現代社會，其內容不僅描繪跨越種族友誼和愛情，也凸顯出角色對立及互動。動畫第二季於 2021 年播放完畢，如今《BEASTARS》最終季預計在 2024 年 12 月 5 日放送，製作組部份繼續沿用前作主要人員，官方日前也公開 Part1 正式預告影片，片尾曲採用由薫所演唱的「Feel Like This」一曲，從預告中能搶先聽到部分片段。

關鍵字：BEASTARS

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