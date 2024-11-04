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日Mister Donut合作《寶可夢》！皮卡丘、地鼠化身超萌甜甜圈

記者楊智仁／綜合報導

深受大人小孩喜愛的 IP 《寶可夢》風靡全球至今超過 20 年，各種相關周邊、創意作品也都不斷更新，當然也包含好吃的甜食。先前人氣甜甜圈連鎖店 Mister Donut 日本地區就宣布與寶可夢合作，帶來一系列可愛的甜甜圈。

來看到這次日本 Mister Donut X 《寶可夢》一共推出五款新品，包含「皮卡丘甜甜圈、地鼠波提甜甜圈、精靈球甜甜圈、皮卡丘 & 地鼠兩種口味卡士達甜甜圈」，外觀上可以看到皮卡丘微笑造型配上臉頰紅色的電力袋，讓人捨不得吃下去，不僅如此，這次新增的地鼠造型更是登上推特趨勢，小巧地鼠從波提中間竄出來設計還原，購買會附專屬聯名紙袋，而且還有包含「兩款萬用毯、玻璃杯」套餐的周邊組合。

▼Mister Donut X 《寶可夢》。（圖／翻攝自官網）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自官網）

此款聯名預計在 2024 年 11 月 6 日～12 月下旬期間限定販售，過去 Mister Donut X 《寶可夢》每次都會吸引不少排隊人潮，相信這次也不例外。接下來有預計要在這段期間前往日本的粉絲不妨鎖定這次全新的合作。

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自官網）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自官網）

關鍵字：寶可夢

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