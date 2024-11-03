ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《英雄聯盟》T1奪冠Zeus捧盃重擊頭　「採訪少一人」急TP回舞台

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》S14世界賽由T1奪下，創下Faker生涯第五冠、4小將第2冠，也是在經過一整年風風雨雨後奪下的冠軍。而在捧杯時卻發生意外插曲，Zeus疑似沒有控制好角度，讓底座插到自己頭流血，讓他短暫消失在賽後訪問中，回來時全場大笑，不少網友也笑稱，「回家泡個溫泉，馬上TP回來了！」

▼宙斯捧杯時不小心讓底座的角砸傷自己頭。

▲▼

在捧盃環節時，按照慣例會由每位選手單獨捧杯，去年T1獲勝時就發生Keria捧不起來，由Gumayusi幫忙，而一身肌肉的Oner則是霸氣單手捧盃；但未料，在今年Zeus捧盃時，疑似沒有抓好角度，讓底座的邊角直接重擊頭部，在過一陣子後只見Zeus摸著頭，把手伸給隊友看，疑似是撞擊太大力流血，Oner看到後還笑出來。

對此，在接下來的採訪環節時，就出現歷史首次「只有四位選手受訪」的畫面，過了一會Zeus脫掉外套，自信的慢步回來，所有隊員也是相識一笑。而網友看到後則說，「獎盃的傷害看起來比BLG多啊！」、「直接傳送回來」、「今年Guma也幫小K捧盃，好感人」、「這隊真得渾身笑料！」

▼Zeus跑去跟隊友說自己受傷。

▲▼

▼世界賽冠軍獎盃依照以往設計，重達23公斤。

▲▼ T1,LOL,Faker 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼影片5:16:20~34（Zeus跟隊友說自己砸傷頭）

關鍵字：T1英雄聯盟S14冠軍意外

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

Faker勇奪FMVP曝決賽最關鍵操作　T1成員揭冠軍造型選擇

《英雄聯盟》T1奪冠Zeus捧盃重擊頭　「採訪少一人」急TP回舞台

Faker第五冠！《英雄聯盟》T1上演「絕境李相赫」　BLG全華班奪冠夢碎

《戰艦世界》攜手《星際爭霸戰》開到銀河啦！四名聯名指揮官出爐

BLG自信喊話決賽3-0擊敗T1！Faker吐心聲：五冠不會是終點

DCG無法取得LCP資格選手全部解約　粉絲不捨：你們比賽真的很好看

LCP賽制更新：賽季開幕戰期間採全局BP　三階段爭3個世界賽資格

《死亡筆記本》改編狼人殺遊戲！最多10名玩家線上挑戰生死選擇

書法家打造超精緻「精靈文」！台灣人才懂史詩字體開放免費下載

任天堂推「Nintendo Music」收錄22經典　付費會員限定、支援循環BGM

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《英雄聯盟》T1上演絕境李相赫

Faker勇奪FMVP曝決賽最關鍵操作

《英雄聯盟》T1奪冠Zeus捧盃重擊頭　

雙冠王結婚　Bang甜娶超美主持人

BLG自信喊話決賽3-0擊敗對手

DCG無法取得LCP資格選手全部解約

《吉伊卡哇》快閃店前進高雄

T1老闆曝Faker拒2000萬美元合約

傳奇打野Mountain回顧生涯

《死亡筆記本》改編狼人殺遊戲

最新新聞

Faker勇奪FMVP曝決賽最關鍵操作

《英雄聯盟》T1奪冠Zeus捧盃重擊頭　

《英雄聯盟》T1上演絕境李相赫

《戰艦世界》攜手《星際爭霸戰》

BLG自信喊話決賽3-0擊敗對手

DCG無法取得LCP資格選手全部解約

LCP賽制更新：三階段爭3個世界賽資格

《死亡筆記本》改編狼人殺遊戲

台灣書法家打造超精緻「精靈文」

Nintendo Music收錄22經典樂曲

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366