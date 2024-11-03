《英雄聯盟》T1奪冠Zeus捧盃重擊頭　「採訪少一人」急TP回舞台

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》S14世界賽由T1奪下，創下Faker生涯第五冠、4小將第2冠，也是在經過一整年風風雨雨後奪下的冠軍。而在捧杯時卻發生意外插曲，Zeus疑似沒有控制好角度，讓底座插到自己頭流血，讓他短暫消失在賽後訪問中，回來時全場大笑，不少網友也笑稱，「回家泡個溫泉，馬上TP回來了！」

▼宙斯捧杯時不小心讓底座的角砸傷自己頭。



在捧盃環節時，按照慣例會由每位選手單獨捧杯，去年T1獲勝時就發生Keria捧不起來，由Gumayusi幫忙，而一身肌肉的Oner則是霸氣單手捧盃；但未料，在今年Zeus捧盃時，疑似沒有抓好角度，讓底座的邊角直接重擊頭部，在過一陣子後只見Zeus摸著頭，把手伸給隊友看，疑似是撞擊太大力流血，Oner看到後還笑出來。

對此，在接下來的採訪環節時，就出現歷史首次「只有四位選手受訪」的畫面，過了一會Zeus脫掉外套，自信的慢步回來，所有隊員也是相識一笑。而網友看到後則說，「獎盃的傷害看起來比BLG多啊！」、「直接傳送回來」、「今年Guma也幫小K捧盃，好感人」、「這隊真得渾身笑料！」

▼Zeus跑去跟隊友說自己受傷。



▼世界賽冠軍獎盃依照以往設計，重達23公斤。



▼影片5:16:20~34（Zeus跟隊友說自己砸傷頭）