ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《死亡筆記本》改編狼人殺遊戲！最多10名玩家線上挑戰生死選擇

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，傳奇漫畫及動畫IP《DEATH NOTE》的首款社交推理對戰遊戲《DEATH NOTE 暗影任務》，即將在2024年11月5日於PlayStation®5／PlayStation®4平台，在2024年11月6日於STEAM®平台登場。玩家將可單獨購買本作，或是透過訂閱PlayStation+進行遊玩。同步公開最新宣傳影片。

本作為一款支援跨平台遊玩的社交推理遊戲，並支援最多10名玩家在線上挑戰左右生死的選擇，玩家們將會分成2個陣營，試圖辨認彼此身分，以制裁L或是從奇樂手中奪走死亡筆記本，勢均力敵的奇樂跟L在遊玩過程中將會隱藏自己的真實身分並嘗試掌控遊戲局勢。在這場以智取勝的遊戲中，玩家將以死亡筆記本為目標，透過扮演奇樂及其崇拜者，或是L以及搜查員，展開真實與謊言穿插的對峙以取得最終勝利。

▲▼死亡筆記。（圖／萬代提供）▲▼死亡筆記。（圖／萬代提供）

本作中，玩家將從奇樂、奇樂崇拜者、L、搜查員等4個具有各自遊玩特色的角色中擇一扮演，隨著逐漸緊張的遊戲氛圍，玩家可以透過自己所扮演的角色規劃多樣的策略。此外，玩家還可以變更自己的名牌，為遊戲中的人物調整最多7個種類的裝飾品，更可以選擇關鍵遊玩時刻時出現的特殊效果。

▲▼死亡筆記。（圖／萬代提供）▲▼死亡筆記。（圖／萬代提供）

關鍵字：死亡筆記本

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

推薦閱讀

《死亡筆記本》改編狼人殺遊戲！最多10名玩家線上挑戰生死選擇

書法家打造超精緻「精靈文」！台灣人才懂史詩字體開放免費下載

任天堂推「Nintendo Music」收錄22經典　付費會員限定、支援循環BGM

微星1111購物節登場！最殺攻略「下殺破2萬」再送電子現金　MSI AI助攻工作效率UP！

經典再臨《命運石之門 RE:BOOT》明年發售　基於原版加入新要素

SAO破關年重映！《刀劍神域劇場版》睽違七年11月重返大銀幕

《寶可夢卡牌》手遊正式上線　每天開封免費卡包收藏經典寶可夢

索尼宣布關閉《星鳴特攻》工作室　遊戲永久取消影響多名職位

《異度神劍 X 終極版》閃電公開　WiiU版本基礎強加再收全新故事

《吉伊卡哇》快閃店前進高雄！新貨來台採「LINE整理券」入場

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

台灣書法家打造超精緻「精靈文」

《死亡筆記本》改編狼人殺遊戲

《吉伊卡哇》快閃店前進高雄

KAKAO WEBTOON台灣關站時間

《寶可夢卡牌》手遊正式上線

AV女優橫宮七海遺作曝！

雙冠王結婚　Bang甜娶超美主持人

「進擊的巨人劇場版」台灣確定上映

怎樣的髮型讓你一走出門就被噓？

索尼宣布關閉《星鳴特攻》工作室

最新新聞

《死亡筆記本》改編狼人殺遊戲

台灣書法家打造超精緻「精靈文」

Nintendo Music收錄22經典樂曲

微星1111購物節登場！最殺攻略

《命運石之門 RE:BOOT》明年發售

《刀劍神域劇場版》重返大銀幕

《寶可夢卡牌》手遊正式上線

索尼宣布關閉《星鳴特攻》工作室

《異度神劍 X 終極版》閃電公開

《吉伊卡哇》快閃店前進高雄

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366