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神人造《寶可夢》雙彈瓦斯線香盒爆紅　精緻作工網讚：拜託商品化

記者楊智仁／綜合報導

風靡全球超過 20 年的《寶可夢》至今深受大人小孩喜愛，各種相關周邊、創意作品也都不斷更新。先前韓國 3D 模型師 Sanago 透過 3D 列印筆打造出「雙彈瓦斯線香盒」，超精緻作工還有還原的外型在推特上迅速引發熱議。

▼雙彈瓦斯線香盒。（圖／翻攝自사나고 Sanago） ▲▼寶可夢。（圖／翻攝自사나고 Sanago）

雙彈瓦斯是毒屬性寶可夢，由兩個瓦斯彈組成，全身凸起向外界泄露著毒氣，其中前面的長相有些兇惡，且帶有一個骷髏頭標誌，再加上是動畫早期就曾出現的寶可夢，可以說相當有記憶點。先前韓國 3D 模型師 Sanago 就以「雙彈瓦斯」為發想製作線箱盒，影片中只見他一筆一畫勾勒寶可夢輪廓，接下來透過加熱、打磨、切割、開孔、上色步步精雕細琢，外型設計為可開口形式接著放入線香，陣陣煙霧從雙彈瓦斯洞口飄出彷彿寶可夢降臨現實世界非常逼真。

其實這是 Sanago 在今年 6 月多時上傳至 YouTube 的影片，而近期在推特 ( X ) 上被大量轉發甚至登上熱搜，目前推特就已經超過 2000 萬次觀看，且有 27 萬人按讚。Sanago YouTube 頻道至今也上傳許多創意十足的作品，像是音速小子、派大星、噴火龍每個都栩栩如生，有興趣的讀者不妨前往其頻道或 IG 查看。

關鍵字：寶可夢

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