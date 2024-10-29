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GSC為環保大改黏土人外盒　紙盒拿掉透明窗引網友大反彈

記者楊智仁／綜合報導

GOOD SMILE COMPANY 是日本相當知名模型商，系列造型還原且精緻受到不少粉絲喜愛，旗下黏土人 2.5～3 頭身，以強調角色可愛特性為重點更是 GSC 招牌之一。只不過日前官方突然宣布要改變「黏土人」及「黏土人Basic」外盒設計，設計圖公布後引起不少網友反彈。

▼GSC宣布改變外盒包裝。（圖／翻攝自 GSC 官網）▲▼GSC。（圖／翻攝自GSC 官網）

「黏土人」為 GSC 招牌，不僅角色 Q 版精緻還有可替換零件，外盒印有編號、樣品圖，中間還有透明展示部分能夠直接看到內容物，更增添消費者購買慾望。只不過先前官方公告要改變外盒，從圖片可以看到新外盒變成相對簡單的紙盒，透明窗拿掉看不到角色，裡面內泡殼全部換成紙製，官方表示這是為了協助減少塑膠垃圾，將可減少高達 84% 塑膠使用量。

▲▼GSC。（圖／翻攝自GSC 官網）

目前包含「黏土人 山之內花音 Basic、黏土人 牧瀨紅莉栖 2.0、黏土人 逢坂大河 2.0、黏土人 庸子 2.0」會受到改變外盒影響，然而這項調整在社群上有不少反彈聲浪，網友表示，「黏土人包裝是 GSC 代表，有些玩家喜歡不拆封的收藏，改成紙盒已經喪失這部分的收藏價值」、「完全變紙盒不耐撞與壓、而且溼度高的地方很容易就爛掉了」、「至少透明窗的設計要保留下來吧」、「看不到裡面也會造成更多仿冒品出現啊」、「我從來沒拆開黏土人包裝的說...」。

▲▼GSC。（圖／翻攝自GSC 官網）

關鍵字：GOOD SMILE COMPANY模型

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