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第三屆G-EIGHT日期公開　《幻獸帕魯》首次訪台、百間廠商進駐

記者蘇晟彥／綜合報導

從2022年就開始舉辦的獨立遊戲電玩展G-EIGHT（簡稱G8）邁入第三屆，今年同樣選在花博爭豔館舉辦，將於11月29日至12月1日盛大舉辦，今年吸引超過百家獨立開發團隊參展，《幻獸帕魯》開發商也將首次訪台，此外，成人遊戲區自然也不錯過，將帶來多款作品讓紳士好好品味一番。

▼第三屆G8電玩展將於11月29日登場。（圖／G-EIGHT提供）

▲▼ 。（圖／G-EIGHT提供）

「屬於玩家的電玩展」，矢言推動台灣獨立遊戲產業成長
G-EIGHT 的願景是打造一個「屬於玩家的電玩展」，專屬於遊戲開發者的國際平台，促進遊戲開發者與玩家之間的交流與互動，並鼓勵更多創意與創新。同時 G-EIGHT 也致力於推動台灣獨立遊戲產業的全球化，讓更多人認識來自台灣的原創遊戲作品。希望透過此展，為台灣及亞洲地區的獨立遊戲開發者創造更多曝光機會，提升獨立遊戲工作者在國際市場上的影響力。

事前預售創熱潮：NT$8,888終生乾爹方案 開賣24分鐘後即售罄
日前已結束的 G-EIGHT 預購商品及早鳥票活動中，特別推出的「NT$ 8,888 終生乾爹方案」創下佳績，輔於資訊公布後24分鐘內便迅速售罄。該方案為玩家提供展覽限量商品與 VIP 入場券，只要購買即可獲得終生資格，吸引眾多支持台灣獨立遊戲產業的玩家踴躍搶購。本次的成功不僅顯示台灣玩家對 G-EIGHT 遊戲展的支持與熱情，也預期本屆展覽將迎來熱烈的玩家參與和高互動率。

▲▼ 。（圖／G-EIGHT提供）

台、中、美、日、韓，多國獨立遊戲團隊與發行商盛大參展
G-EIGHT 2024 匯聚來自全球的眾多知名參展商和新銳開發團隊，讓本屆的參展陣容增添更國際化的色彩。今年展會吸引超過百家獨立開發團隊參展，國際參與度達新高；包含來自美國，發行《進擊的羔羊》等知名獨立遊戲大作的 「Devolver Digital」；「PLAYISM」、「集英社遊戲」以及首次來台的《幻獸帕魯》開發商 「Pocketpair」 等知名日本團隊；此外 Steam Deck™ 台灣總代理「KOMODO」也將首次來台參展。台灣方面則包含「傑仕登股份有限公司」、「赤燭遊戲」等發行、開發商一起共襄盛舉本屆獨立遊戲年度盛會。

而來自韓國、日本與中國的10多個獨立開發團隊也將齊聚一堂，展示其多樣化的創作，為台灣玩家帶來全球化的獨立遊戲體驗盛宴。成人遊戲展區，則有知名成人遊戲發行商「芒果派對」以及「特急修幹線」、 「Playmeow 玩喵」、「DLsite」等團隊，預計將帶來多款作品，吸引紳士玩家群體。

▲▼ 。（圖／G-EIGHT提供）

享受玩家與開發者的零距離互動！活動售票預計11月1日開跑
G-EIGHT 2024 不僅是遊戲展覽，還將舉辦一系列創新社群活動，讓玩家能夠與開發者零距離接觸。展覽期間將設立多場開發者分享會、遊戲現場試玩區及即時反饋環節，讓參展者能親身體驗遊戲創作過程，並與開發者交流他們的創意與理念。

為了提升玩家與開發者之間的互動，G-EIGHT特別推出「實體集換卡牌」與「實境解謎活動」。玩家可以在展會中收集各參展商和遊戲的專屬卡牌，與其他玩家進行交換，甚至參加特定挑戰以獲得限量版卡牌。同時，官方實境解謎（ARG）將讓參加者進入一個由現實和虛擬交織的謎團世界，展現 G-EIGHT 展會的創新與趣味，並增加與開發者和其他玩家的互動機會。

關鍵字：獨立遊戲G8展覽台灣遊戲產業電玩展開發者互動

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