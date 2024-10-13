任天堂「Alarmo」智慧鬧鐘感應睡姿　翻身吃金幣、起床放過關BGM

記者楊智仁／綜合報導

任天堂近期有許多消息，除了台北快閃店即將在 10 月 17 日登場外，先前任天堂還公開一項讓粉絲們沒想到的全新商品「Nintendo Sound Clock Alarmo」，這個鬧鐘將會放入我們所熟知的遊戲音效，來陪伴大家的夜晚與早晨。

▼Nintendo Sound Clock Alarmo。（圖／翻攝自Nintendo 公式チャンネル）

過去鬧鐘是早上必備物品之一，但隨著手機越來越普及，慢慢地開始取代鬧鐘功能。不過這次「Nintendo Sound Clock Alarmo」採用更具特色、且互動性設計， 2.8 吋液晶螢幕內建「超級瑪利歐 奧德賽、斯普拉遁 3、薩爾達傳說：曠野之息、皮克敏 4、健身環大冒險」五款遊戲桌布還有共 35 首樂曲，未來「瑪利歐賽車 8 豪華版、集合啦！動物森友會」也將陸續加入。

這款鬧鐘最特別的是會根據感應來偵測你的睡眠情況，舉例來說如果賴床鬧鈴就會播更大聲、翻身時會發出熟悉吃金幣音效，如果成功起床的話則是播起過關音樂然後自動關閉鬧鐘。充滿互動性設計，讓 Nintendo Sound Clock Alarmo 在任天堂線上商店開放訂購後引起話題，甚至因為人氣太高改為抽選制且僅限 Nintendo Switch Online 會員購買，明年 2 月則會陸續開始在相關實體通路店面販售。