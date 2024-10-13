ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

任天堂「Alarmo」智慧鬧鐘感應睡姿　翻身吃金幣、起床放過關BGM

記者楊智仁／綜合報導

任天堂近期有許多消息，除了台北快閃店即將在 10 月 17 日登場外，先前任天堂還公開一項讓粉絲們沒想到的全新商品「Nintendo Sound Clock Alarmo」，這個鬧鐘將會放入我們所熟知的遊戲音效，來陪伴大家的夜晚與早晨。

▼Nintendo Sound Clock Alarmo。（圖／翻攝自Nintendo 公式チャンネル） ▲▼任天堂。（圖／翻攝自Nintendo 公式チャンネル）

過去鬧鐘是早上必備物品之一，但隨著手機越來越普及，慢慢地開始取代鬧鐘功能。不過這次「Nintendo Sound Clock Alarmo」採用更具特色、且互動性設計， 2.8 吋液晶螢幕內建「超級瑪利歐 奧德賽、斯普拉遁 3、薩爾達傳說：曠野之息、皮克敏 4、健身環大冒險」五款遊戲桌布還有共 35 首樂曲，未來「瑪利歐賽車 8 豪華版、集合啦！動物森友會」也將陸續加入。

▲▼任天堂。（圖／翻攝自Nintendo 公式チャンネル）▲▼任天堂。（圖／翻攝自Nintendo 公式チャンネル）

這款鬧鐘最特別的是會根據感應來偵測你的睡眠情況，舉例來說如果賴床鬧鈴就會播更大聲、翻身時會發出熟悉吃金幣音效，如果成功起床的話則是播起過關音樂然後自動關閉鬧鐘。充滿互動性設計，讓 Nintendo Sound Clock Alarmo 在任天堂線上商店開放訂購後引起話題，甚至因為人氣太高改為抽選制且僅限 Nintendo Switch Online 會員購買，明年 2 月則會陸續開始在相關實體通路店面販售。

▲▼任天堂。（圖／翻攝自Nintendo 公式チャンネル）

關鍵字：任天堂Alarmo

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

任天堂「Alarmo」智慧鬧鐘感應睡姿　翻身吃金幣、起床放過關BGM

《葬送的芙莉蓮》推出手工玻璃筆　劍＆魔杖造型精緻再現

Steam頁面更新！你買到的只是「遊戲許可證」而不是遊戲本體

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》發售體驗極限戰鬥　Steam極度好評

赤鬼伯伯4戰服「綁帶勒臀」肉色出演　坦言狂收私處照「早習慣」

直擊／AGA成人動漫展肉慾再現　怕惹議大尺度Coser選「閉門接客」

《傳說對決》8週年版本、新英雄「狂鐵」登場

PSG直落二不敵BLG遭淘汰　PCS最後一舞世界賽旅程謝幕

性感女星神還原《暗黑4》新職業　解放南半球挺身嬌喊：使用我

童年經典《小朋友齊打交2》Steam頁面公開　2025重返「八手聯彈」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Steam頁面更新！你買的只是「許可證」

《七龍珠 電光炸裂》Steam極度好評

AGA成人動漫展肉慾再現

《葬送的芙莉蓮》手工玻璃筆

赤鬼伯伯綁帶勒屁股蛋肉色出演

《刀劍神域》最新主機遊戲上市

「進擊的巨人劇場版」台灣確定上映

性感女星神還原《暗黑4》新職業

《寶可夢GO》日本旅遊指南

挑戰起手5張黑暗大法師　超低機率曝

最新新聞

任天堂新推「Alarmo」智慧鬧鐘

《葬送的芙莉蓮》手工玻璃筆

Steam頁面更新！你買的只是「許可證」

《七龍珠 電光炸裂》Steam極度好評

赤鬼伯伯綁帶勒屁股蛋肉色出演

AGA成人動漫展肉慾再現

《傳說對決》8週年版本登場

PSG直落二不敵BLG遭淘汰

性感女星神還原《暗黑4》新職業

《小朋友齊打交2》Steam頁面公開

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366