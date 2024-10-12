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直擊／AGA成人動漫展肉慾再現　怕惹議大尺度Coser選「閉門接客」

記者蘇晟彥／台北報導

AGA 台北國際成人動漫&電玩展 12日在南港展覽館二館舉辦，今年以「罪惡之城」作為主題，相揪粉絲「老地方見」。而今年大尺度的活動一樣沒有缺席，不少Coser、KOL到現場與粉絲「肉慾互動」，但鑒於過去幾年較負面的新聞，這次許多網紅都選擇「關門接客」，再度吸引粉絲到現場朝聖。

▼現場有不少大尺度Coser、網紅與粉絲互動。（圖／記者蘇晟彥攝）

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大尺度成人展近年蔚為流行，從AGA、Cospie等等，因為「豪放服務」吸引不少粉絲朝聖，可以透過購買攝影券、互動券與喜歡的網紅「親密接觸」受到青睞，但近年因為各種過尺度事件例如「洗面乳」、「神秘服務」到「現場法式舌吻」，甚至傳出現場尻尻的服務，讓相關活動受到外界非議。

對此，今年同樣也有不少大尺度的Coser出現，但都以「X膠帶封奶」、「透膚膠帶封乳」等等，來讓三點不外露，更有許多攤主選擇「關門接客」，與以往公開給大家觀看不同，將隔間拉出來，以布幕方式阻擋，更增添在房間內的曖昧氣氛，讓更多粉絲趨之若鶩。

此外，MASOBU麻涩部同時也推出全新互動遊戲《Sexy Click涩点点》，四位神級性感尤物到場，尤其是H級無罩網美macca吸引不少粉絲駐足拍攝，讓整個會場塞到爆炸。

▼不少攤主選擇「關門接客」。

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▼日本神級H奶網紅也到現場共襄盛舉。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：AGA台北成人展COSERKOL

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