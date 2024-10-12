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《傳說對決》8週年版本、新英雄「狂鐵」登場

記者蘇晟彥／綜合報導

《 傳說對決》推出全新八週年版本，全新版本中將為玩家帶來滿滿的懷舊與驚喜。其中包括新模式「懷舊5v5」的登場，勾起許多老玩家回憶；米亞達跳台回歸升級和金錢龜進化更為玩家帶來全新的體驗！同時，新英雄「狂鐵」的降臨，以及新榮譽頭銜，也為此次更新增添許多色彩與樂趣。

▲▼ 傳說對決8週年 。（圖／Garena提供）

米亞達跳台回歸再升級，助玩家一臂之力快速抵達前線！
玩家喜愛的米亞達跳台將於本次更新回歸，同時進行全面升級。在遊戲開始後的前 30 秒內，所有路線皆可使用，讓玩家能更快速抵達前線。同時，玩家也可利用這段時間進行入野、開團等戰術性操作，帶來全新的戰鬥節奏與挑戰。
 

「懷舊 5v5」登場，經典老地圖與骨龍強勢回歸
在這次八週年版本中，經典老地圖與骨龍將強勢回歸，結合懷舊元素與全新玩法。新增的野區跳台，更能讓玩家隨時支援反擊，帶來更多戰術選擇。而隨機 BUFF 效果的加入，則讓每場戰鬥充滿變數與刺激，體驗前所未有的戰鬥快感。

▲▼ 傳說對決8週年 。（圖／Garena提供）

新英雄「狂鐵」，搭配最 Local 的局內語音霸氣來襲！
新英雄狂鐵來到米亞達維修機械手臂，意外在那裡找回了溫暖與人性的光輝。他決心前往險惡的蘭波特，殲滅一切不法分子，捍衛正義。被譽為「凱撒路狂戰士」的他，擁有良好的換血能力，被動充能是他強大的關鍵所在，善加利用這點，將為團隊帶來巨大的優勢，同時搭配他那最道地的語音，秉持「有輸過，沒怕過」的精神，一起迎向勝利曙光！

全新榮譽頭銜，讓你成為全場焦點！
榮譽頭銜系統將在八週年版本登場，只要完成各項指定任務，即可免費獲得，並在遊戲內選擇展示時機。不同的頭銜設有對應的生效時間，歡迎玩家把握機會蒐集，全場矚目焦點。

▲▼ 傳說對決8週年 。（圖／Garena提供）

關鍵字：傳說對決

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