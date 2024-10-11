性感女星神還原《暗黑4》新職業　解放南半球挺身嬌喊：使用我

記者蘇晟彥／綜合報導

《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》上市4天，逐漸絲滑的遊戲流程、劇情吸引不少玩家回鍋，儘管剛上線首日發生點「意外」，但仍再度創造線上巔峰。而日前在大巨蛋擔任《憎恨之驅》活動日開球的性感女星賴琳恩更在IG PO出自己化身「魂靈師」的Cosplay照，穿上南半球戰服嬌羞直喊，「使用我…帶領你戰勝惡魔」，讓不少粉絲直喊，「請問遊戲可以選這個角色嗎？」

▼賴琳恩化身成性感魂靈師，以南半球戰服與惡魔戰鬥。（圖／ig／lene_lai）



繼日前在大巨蛋的《憎恨之驅》活動日後，隨著遊戲正式上市，新職業魂靈師毫無疑問成為版本之子，幾乎是六邊形戰士，也讓不少玩家衝著這個職業回鍋《暗黑破壞神IV》，但除了戰力突破天際外，那就是暴雪沒有選擇「政確」，而是讓女性魂靈師「解放南半球」，展現出力與美的極致，也成為不少玩家選擇遊玩魂靈師的原因。

作為資深玩家的賴琳恩 11日就在自己IG 貼出Cosplay成魂靈師的照片，只見她不僅將裝扮以納漢圖做為構想，全身都是深綠色的基調，更神還原「南半球戰服」，將自己的好身材表露無遺，更嬌羞地大喊，「使用我⋯我會帶領你戰勝最強惡魔！」

對此，不少粉絲看了鼻血直噴說，「最佳代言人」、「太辣了」、「這才是還原」、「妝髮是Kuro，難怪那麼專業！」