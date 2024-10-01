《暗黑IV》前進大巨蛋　性感女星合體魂靈師開球嗨喊：羅盤8爽過

記者蘇晟彥／台北報導

為歡慶《暗黑破壞神IV》資料片憎恨之軀即將上市，暴雪與為全龍合作，9月29日時前進大巨蛋，並將遊戲內多項道具、佈景搬到現實。除了由人氣啦啦隊小龍女、「資深玩家」琳恩開球熱鬧開場外，琳恩事後也在自己的IG開心指稱，「跟這群看起來超厲害的Coser出現在現場，如果是跟他們組隊我羅盤8一定簡單就通關」，而現場官方更送出許多遊戲序號、聯名週邊甚至是Xbox Series X主機，打造獨特的「暗黑之旅」。

▼《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》與味全龍合作，前進大巨蛋，並由資深玩家琳恩開球。（圖／暴雪娛樂提供）

《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》 9 月 29 日與味全龍合作舉辦主題日活動，從球場入口、外野看台、應援舞台，到三振、安打、得分等LED視覺動畫，皆融入《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》主題元素，打造出獨一無二的《暗黑破壞神IV》限定版臺北大巨蛋！現場重現了近2公尺高的巨型大天使「伊納瑞斯」浮空雕像、還原《憎恨之軀》遊戲內納漢圖主題城鎮傳送門，更獨家販售台灣限定的遊戲聯名球衣、球帽、雷雕棒球等周邊商品，讓球迷和玩家有機會入手限量收藏品。

此外，「小龍女」人氣隊員李多慧、林襄率領全體啦啦隊女孩及15位練習生，身穿《暗黑破壞神IV》聯名主題球衣上陣，帶來活力四射的應援舞蹈表演；知名藝人、資深《暗黑破壞神》玩家賴琳恩也驚喜現身，穿越綠煙繚繞的主題傳送門，在上萬名粉絲的熱情歡呼聲下為球賽完美揭幕。當晚味全龍與富邦悍將的對戰也讓全場粉絲熱血沸騰，雙方一路激戰至延長賽12局，最終由龍隊劉基鴻擊出再見安打奪下勝利！賽後演唱會則由流行創作團體「南拳媽媽」獻唱多首經典神曲，為這場獨一無二的《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》X味全龍主題日活動畫下史詩級句點。

▼現場內有諸多《暗黑4》經典場景、人物出現。（圖／記者蘇晟彥攝）



▼本次資料片最重要的就是新職業「魂靈師」登場。





全新地獄篇章《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》即將在10月8日（二）全球發行，作為《暗黑破壞神 IV》的首部資料片，《憎恨之軀》將在危險叢林「納漢圖」中延續一段黑暗深沉的故事，內心充滿矛盾的涅芮爾，不斷被封印於靈魂石中的墨菲斯托折磨，必須想辦法揭開並阻止他的黑暗陰謀，拯救涅芮爾逐漸被侵蝕的靈魂。在遊戲中，玩家可以活用《暗黑破壞神》系列嶄新職業「魂靈師」，借助4種魂靈守護者的力量，在致命的環境中生存，擊退邪惡勢力！還能與新登場的「傭兵」並肩作戰，利用其獨特的技能給予戰鬥援助。

無論是剛接觸《暗黑破壞神》的新玩家，或身經百戰且準備面對下一場艱難挑戰的惡魔殺手，都值得收看「故事至今」及「遊戲深入解析：下一篇章」影片，了解《憎恨之軀》將帶來什麼樣的內容。

《憎恨之軀》現已開放數位預購，玩家可在Battle.net、PlayStation、Xbox Games 及 Steam等平台上購買。只要預購《憎恨之軀》終極版即可於《暗黑破壞神IV》遊戲內獲得雪豹寵物艾柯、寵物虎娜塔亞、寵物犬赫拉鐵力，以及納漢圖戰豹坐騎組合包、忠貞之翼造型、詛咒者之翼、3,000 枚白金幣、各個職業的防具套裝與更多豐富好禮，為玩家在聖休亞瑞的冒險增援。