ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《航海王》五檔魯夫燃燒姿態登場　萬代揭80款新模型、年底去高雄

記者楊智仁／綜合報導

台灣萬代南夢宮有限公司旗下玩具事業部BANPRESTO宣布明年2月將推出超過80多款熱門動漫IP模型商品與絨毛玩偶，從《航海王》、《火影忍者》、《哥吉拉》、《蠟筆小新》、《藥師少女的獨語》、《葬送的芙莉蓮》、《寶可夢》、《我的英雄學院》、《賽馬娘 Pretty Derby》、《庫洛魔法使》到《我推的孩子》等人氣IP商品應有盡有。爲了回饋南部粉絲，「BANPRESTO X一番賞EXPO 2024」12月12日（四）-12月15日（日）將前進高雄駁二藝術特區蓬萊區 B6倉庫，帶來大量新品展示與販售。

▲▼航海王。（圖／萬代）

【「航海王 - 魯夫GEAR5、火影忍者 - 宇智波鼬」收藏家最愛】

追求從尺寸、上色度、高CP值、還原度到配件細緻度的高CP值模型，21公分高的「Grandista航海王-蒙其·D·魯夫 GEAR5」，彷彿燃燒火焰的頭髮、充滿感染力的笑容和擬真的肌肉線條，五檔姿態的魯夫勢不可當。首次在Grandista系列登場的「Grandista火影忍者疾風傳-宇智波鼬」高約28公分，手上曉的「朱」戒指與脖子上的項鍊皆細膩呈現，跟預計在2024年12月推出的弟弟宇智波佐助擺在一起，還原名場面。

▲▼航海王。（圖／萬代）

【「波奇塔、肥嘟嘟左衛門、酷企鵝、柴大將」 存在即可愛】

喜歡萌萌模型公仔帶來的療癒感嗎？份量感十足、軟膠材質的SOFVIMATES系列《鏈鋸人》裡自己在家哭著等淀治回來的「波奇塔」以軟膠模型立體化登場，大滴大滴眼淚，讓人瞬間回想起動畫裡揪心的一幕。想吃《蔚藍檔案Blue Archive》「柴大將」煮的拉麵嗎？招牌煙斗、藍色制服和臉上的豆豆眉，擺在桌上每天療癒你心。相信小新粉對「肥嘟嘟左衛門」都不陌生吧，側躺姿勢完美展現他懶散的個性，還能和預計於2025年1月發售的蠟筆小新擺在一起，療癒度加倍。微微歪著頭、手裡拿著壽司的三麗鷗明星「酷企鵝」光是坐在你面前，就可愛到融化粉絲的心。

▲▼航海王。（圖／萬代）▲▼航海王。（圖／萬代）▲▼航海王。（圖／萬代）

【紳士夢幻逸品！「美莉艾拉」、「拉姆」實體化陪伴身邊】

GLITTER&GLAMOURS系列主打優雅細膩的造形設計襯托出女角極致的奢華豔感，2025年2月將推出《2.5次元的誘惑》中身穿性感比基尼的「莉莉艾露」與「美莉艾拉」，性感姿態讓人看了鼻血直流。還記得《出包王女DARKNESS》中的姐妹嗎？「茉茉」俏皮的表情與動作讓她性感中又帶點可愛，而身穿灰色露背毛衣的「菈菈」，肌膚若隱若現可說是童貞殺手。身穿虎紋比基尼的外星鬼族少女「拉姆」，飄動的漸層長髮、俏皮的動作與魅力的笑容，讓人看了好想化身男主角諸星與拉姆展開一連串吵吵鬧鬧的愛情喜劇。還有《約會大作戰》中兔女郎裝扮的「冰芽川四糸乃」與《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》中身穿駕駛服的「拉克絲·克萊因」也不能錯過。

▲▼航海王。（圖／萬代）▲▼航海王。（圖／萬代）▲▼航海王。（圖／萬代）

【BANPRESTO X 一番賞 EXPO 2024 高雄】

l 活動期間：2024年12月12日（四）－12月15日（日）

l 活動場地：高雄駁二藝術特區蓬萊區 B6倉庫

l 活動內容：BANPRESTO與一番賞模型公仔展示、販售

▲▼航海王。（圖／萬代）▲▼航海王。（圖／萬代）

關鍵字：玩具熱門動漫航海王高雄模型我推的孩子火影

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

大谷翔平比電玩還扯！超狂50-50《職棒野球魂》急上調能力值

《航海王》五檔魯夫燃燒姿態登場　萬代揭80款新模型、年底去高雄

《寶可夢Sleep》連結智慧型手錶！搶先公開「胖丁之歌」助睡眠

PS5 30年紀念機台灣確定上市！官網寫「抽選活動」粉嗨爆：黃牛退散

《我的英雄學院劇場版》台灣首周票房破千萬　綠谷出現大巨蛋

高橋文哉《藍色時期》全程女裝演出　揪真榮田鄉敦海邊全裸自畫

文藝復興！《灼眼的夏娜》新作將在台發售　隔11年夏娜故事新篇章

台北寶可夢中心萬聖節商品將開搶！南瓜皮卡丘超萌、燈火幽靈LED燈

任天堂告《幻獸帕魯》...專家揭關鍵「丟球抓怪」恐侵權

《咒術迴戰》合作東京晴空塔　450公尺天望迴廊回顧壯闊場面

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

台北寶可夢中心萬聖節商品將開搶

PS5 30年紀念主機台灣確定上市

《我的英雄學院劇場版》台灣首周票房破千萬

大谷翔平紀錄太狂！遊戲緊急上ˇ調能力

《咒術迴戰》合作東京晴空塔

《航海王》五檔魯夫燃燒姿態登場

《寶可夢Sleep》連結智慧型手錶

《灼眼的夏娜》新作將在台發售

《寶可夢卡牌》手遊版玩法大公開

高橋文哉《藍色時期》全程女裝演出

最新新聞

大谷翔平紀錄太狂！遊戲緊急上ˇ調能力

《航海王》五檔魯夫燃燒姿態登場

《寶可夢Sleep》連結智慧型手錶

PS5 30年紀念主機台灣確定上市

《我的英雄學院劇場版》台灣首周票房破千萬

高橋文哉《藍色時期》全程女裝演出

《灼眼的夏娜》新作將在台發售

台北寶可夢中心萬聖節商品將開搶

專家揭《幻獸帕魯》被告的關鍵

《咒術迴戰》合作東京晴空塔

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366