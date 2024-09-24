《航海王》五檔魯夫燃燒姿態登場　萬代揭80款新模型、年底去高雄

記者楊智仁／綜合報導

台灣萬代南夢宮有限公司旗下玩具事業部BANPRESTO宣布明年2月將推出超過80多款熱門動漫IP模型商品與絨毛玩偶，從《航海王》、《火影忍者》、《哥吉拉》、《蠟筆小新》、《藥師少女的獨語》、《葬送的芙莉蓮》、《寶可夢》、《我的英雄學院》、《賽馬娘 Pretty Derby》、《庫洛魔法使》到《我推的孩子》等人氣IP商品應有盡有。爲了回饋南部粉絲，「BANPRESTO X一番賞EXPO 2024」12月12日（四）-12月15日（日）將前進高雄駁二藝術特區蓬萊區 B6倉庫，帶來大量新品展示與販售。

【「航海王 - 魯夫GEAR5、火影忍者 - 宇智波鼬」收藏家最愛】

追求從尺寸、上色度、高CP值、還原度到配件細緻度的高CP值模型，21公分高的「Grandista航海王-蒙其·D·魯夫 GEAR5」，彷彿燃燒火焰的頭髮、充滿感染力的笑容和擬真的肌肉線條，五檔姿態的魯夫勢不可當。首次在Grandista系列登場的「Grandista火影忍者疾風傳-宇智波鼬」高約28公分，手上曉的「朱」戒指與脖子上的項鍊皆細膩呈現，跟預計在2024年12月推出的弟弟宇智波佐助擺在一起，還原名場面。

【「波奇塔、肥嘟嘟左衛門、酷企鵝、柴大將」 存在即可愛】

喜歡萌萌模型公仔帶來的療癒感嗎？份量感十足、軟膠材質的SOFVIMATES系列《鏈鋸人》裡自己在家哭著等淀治回來的「波奇塔」以軟膠模型立體化登場，大滴大滴眼淚，讓人瞬間回想起動畫裡揪心的一幕。想吃《蔚藍檔案Blue Archive》「柴大將」煮的拉麵嗎？招牌煙斗、藍色制服和臉上的豆豆眉，擺在桌上每天療癒你心。相信小新粉對「肥嘟嘟左衛門」都不陌生吧，側躺姿勢完美展現他懶散的個性，還能和預計於2025年1月發售的蠟筆小新擺在一起，療癒度加倍。微微歪著頭、手裡拿著壽司的三麗鷗明星「酷企鵝」光是坐在你面前，就可愛到融化粉絲的心。

【紳士夢幻逸品！「美莉艾拉」、「拉姆」實體化陪伴身邊】

GLITTER&GLAMOURS系列主打優雅細膩的造形設計襯托出女角極致的奢華豔感，2025年2月將推出《2.5次元的誘惑》中身穿性感比基尼的「莉莉艾露」與「美莉艾拉」，性感姿態讓人看了鼻血直流。還記得《出包王女DARKNESS》中的姐妹嗎？「茉茉」俏皮的表情與動作讓她性感中又帶點可愛，而身穿灰色露背毛衣的「菈菈」，肌膚若隱若現可說是童貞殺手。身穿虎紋比基尼的外星鬼族少女「拉姆」，飄動的漸層長髮、俏皮的動作與魅力的笑容，讓人看了好想化身男主角諸星與拉姆展開一連串吵吵鬧鬧的愛情喜劇。還有《約會大作戰》中兔女郎裝扮的「冰芽川四糸乃」與《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》中身穿駕駛服的「拉克絲·克萊因」也不能錯過。

【BANPRESTO X 一番賞 EXPO 2024 高雄】

l 活動期間：2024年12月12日（四）－12月15日（日）

l 活動場地：高雄駁二藝術特區蓬萊區 B6倉庫

l 活動內容：BANPRESTO與一番賞模型公仔展示、販售