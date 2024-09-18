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《暗黑破壞神IV》喜迎首部資料片　合作味全龍前進大巨蛋辦主題日

記者蘇晟彥／綜合報導

迎接《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》上市，暴雪娛樂將與中華職棒味全龍隊攜手舉辦史詩級主題日，9月29日（日）在臺北大巨蛋開啟傳奇篇章。除了多樣融合《暗黑破壞神IV》主題元素的開場表演、聯名球衣及周邊商品外，現場還將送出包含《暗黑破壞神IV》遊戲內物品，懷舊天團「南拳媽媽」也將帶來精采的賽後演唱會，邀請玩家與球迷一同沉浸在冒險旅途與觀賽體驗。

▲▼ 。（圖／暴雪提供）

憎恨蔓延臺北大巨蛋！《憎恨之軀》X味全龍主題日 9月29日登場
本次主題日的聯名主視覺還原了《暗黑破壞神IV》遊戲內創建角色時的經典營火場景，召集味全龍陣中球員林智勝、王維中、吉力吉撈‧鞏冠、拿莫‧伊漾與啦啦隊「小龍女」成員林襄、琪琪組隊化身遊戲角色，帶給玩家滿滿情懷。主題日除了有《暗黑破壞神》Coser現身球場與球迷同樂外，還將邀請神秘嘉賓蒞臨開場儀式，賽後則由流行創作團體「南拳媽媽」帶來接連數首膾炙人口的神曲演唱，為活動畫下句點。

參與9月29日《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》x味全龍主題日活動的觀眾皆可免費獲得刮刮卡一張，有機會刮中《暗黑破壞神IV》遊戲內物品、《憎恨之軀》PC終極版、 Xbox Series X 遊戲主機、Xbox 無線控制器（磨砂黑及冰雪白）、 PC Game Pass 1 個月會員資格，以及聯名主題商品等超過3萬份的獎勵！此外，龍隊全體球員及包含林襄、李多慧在內的啦啦隊員，當日均將穿著聯名主題球衣登場，並於臺北大巨蛋現場販售同款、限量的主題聯名商品。

此外，玩家可透過 Battle.net、PlayStation、Xbox Games 及 Steam 進行預購。預購《憎恨之軀》終極版可立即於《暗黑破壞神IV》遊戲內獲得雪豹寵物艾柯、老虎寵物娜塔亞、犬類寵物赫拉鐵力，以及納漢圖戰豹坐騎組合包、忠貞之翼造型、詛咒者之翼、3,000 枚白金幣、各個職業的防具套裝，以及更多豐富好禮！此外，已預購《憎恨之軀》的玩家可於9月28日（六）前參加《暗黑破壞神》官方 Facebook 或 Instagram指定貼文留言並分享之社群活動，還有機會抽中Xbox Series X遊戲主機、Xbox 無線控制器等豐富好禮！

▲▼ 。（圖／暴雪提供）

關鍵字：暗黑破壞神味全龍主題日南拳媽媽台北大巨蛋

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