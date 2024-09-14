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T1奪世界賽最後門票！電信大戰五場打滿、Zeus關鍵大絕扭轉戰局

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》世界大賽馬上就要在 9 月底開打，T1、KT 兩支老牌戰隊究竟誰能搶下 LCK 最後一張通往國際舞台的門票成為眾人矚目焦點。今日 ( 9/14 ) 區域資格賽電信大戰，雙方實力相近前四局打完 2-2 平手，關鍵生死局巴龍團前 T1 靠著團隊拉扯還有犽凝關鍵反開，最終贏下系列賽驚險取得世界賽最後一張門票。

▼LCK 區域資格賽最終戰。（圖／翻攝自LCK）▲▼T1。（圖／翻攝自LCK）

LCK 世界賽前三種子分別由 HLE、Gen.G、DK 鎖定，人氣非常高的 T1 / KT 則在今日爭奪最後一張門票，首局 Faker 招牌阿祈爾與 Guma 超肥希格斯率先鎖定勝局，不過第二場 KT 馬上用蠍子 + 藍寶 + 犽凝強力團戰組合扳回一城。第三局 KT 拿出最近苦吞 10 連敗的庫奇，T1 也沒有放過這個機會，單人線切割戰場 KT 雙 C 完全沒有輸出空間，系列賽由 T1 先取得 2-1 聽牌。不過 KT 展現韌性，背水一戰情況下第四局 Bdd 鎖下招牌犽凝斬獲 6/0/11 完美戰績，配合好運姊團戰中掃射，系列賽正式邁入生死局。

第五局 BP 環節沒想到 T1 主動選下中路庫奇，希望能打破連敗魔咒。本場 T1 上中野更偏發育，前期團戰人頭數由 KT 取得優勢，T1 則是靠著塔數和護甲層咬住經濟。24 分半 KT 主動開團被 T1 給拉扯開，緊接著 Zeus 犽凝關鍵大絕反開讓 T1 瞬間拿下四顆人頭同時吃掉巴龍，經濟拉開後 T1 後期發育陣容變得難以阻擋，最終他們贏下電信大戰的勝利，同時以 LCK 第四種子身分進軍世界賽。

▲▼T1。（圖／翻攝自LCK）

關鍵字：英雄聯盟T1Faker

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