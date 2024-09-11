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快訊／大宇「仙劍、軒轅劍」IP確定5億賣出　買家曝光

記者蘇晟彥／台北報導

大宇資訊旗下經典IP「雙劍」（仙劍奇俠傳）、軒轅劍在日前拋出將販售的消息，11日晚間大宇資訊發表重大消息指出，IP確認已經賣出，分別以接近2億（仙劍）及3億（軒轅劍）的價格賣給中手游集團（CMGE）100%持股子公司及歡動（香港）科技有限公司，以5億的價格將旗下經典IP售出。

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在2024年5月，大宇資訊拋出重磅表示旗下雙劍IP將進行處置，意即販售IP，而董事長凃俊光隨即在媒體餐敘中談及此事，認為目前IP放在公司已經多年沒有新內容，與其固守不放，不如販售給其他公司可以再達到活化、創新的結果，自己也不會排斥這樣的方式。

而經過4個月，大宇資訊在11日晚間表示董事會決議通過，確認處置《軒轅劍》全球智慧財產權，及《仙劍奇俠傳》全球除中國大陸以外智慧財產權之交易對象及金額等相關事宜。《軒轅劍》全球IP擬轉讓予歡動（香港）科技有限公司，交易金額為美金1,045萬元，合新台幣約3億餘元；《仙劍奇俠傳》全球除中國大陸以外IP交易對象為中手游集團（CMGE）100%持股子公司，交易金額為人民幣1,830萬元與中手遊公司新發行普通股股份3,800萬股，總價合計近新台幣2億元。

大宇資訊自113年度以來營業收入穩步成長，第一季度，合併營收新台幣(下同)1,316,412千元，較去年同期成長約133%，營業毛利更較去年同期成長116%，第二季合併營收和去年同期相比表現優異，毛利率自第一季30%提升到38%，上半年營業額躍升到2,515,109千元，較去年同期的1,533,764千元成長逾6成。綜觀而言，大宇資訊近年積極佈局多角化經營，目前集團內各公司深耕各自專業領域，表現亮眼，貢獻整體營收成長，能顯見逐季優化的趨勢。

此外，遊戲本業上，自研遊戲走向精品化，以文創能量為底蘊，劇情縝密細緻，今年5月改編電影恐怖遊戲《女鬼橋二　釋魂路》上市，3個月內賣破10萬套佳績；而遊戲代理與發行，和日本大廠攜手，從去年底《我想成為影之強者！Master of Garden》廣受玩家歡迎，奠定碁石。今年上旬，再接再勵，以《洶湧海豚》開紅盤，研發與代理雙管齊下，為營收添柴火。遊戲營運部份，Q1收入比去年同期成長超過5成，Q2收入更來到1.5億元，遊戲實績見效，加上費用控制得宜，虧損收斂，致本業營收毛利持續上揚。下半年亮點，自研遊戲，將推出改編同名電影恐怖遊戲大作《咒》；另外代理遊戲《2.5 次元的誘惑（理理沙）天使們的舞台》攻台港澳市場，事前預約人數近百萬，上市首日即衝上雙平台排行榜第一名，首周下載量突破15萬，可望為下半年度添動能，足以可見近期重新調整市場策略奏效，穩步朝公司長期策略發展目標邁進，同時放眼全球戰略佈局規劃，此次處置案再為大宇資訊注入補給動能，將資源做最大發揮。

關鍵字：大宇資訊軒轅劍

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