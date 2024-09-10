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快訊／PS5 Pro 正式亮相！上市日期、價格公開　索粉嗨爆：等到你

記者蘇晟彥／綜合報導

眾所期待，在近期各種PS5價格大調整後，索尼於今日的官方直播公布PS5 Pro將於年底11/7正式登場，售價為699.99美金（約台幣22,520元），將採用更高階的GPU、光追系統及AI驅動，而外觀一如先前爆料，採用「三條橫線貫穿機身」，讓不少索迷直喊，「終於等到你了！」

▼PS5 Pro 11/7登場。

▲▼

在官方部落格提到，PS5 Pro將以三大面向全面升級，同時在外觀大小上，寬度跟高度將會與PS5一致，之前的產品包含VR2、PlayStation Portal、DualSense Edge、Access 控制器等等都可以完美相容，主機將於26日開放預購，11月7日正式上市。

升級的 GPU：對於 PS5 Pro，我們升級到的 GPU 的 運算單元比目前 PS5 主機多 67%，記憶體速度快 28%。總體而言，這使得遊戲渲染速度提高了 45%，從而使體驗更加流暢。
高級光線追蹤：我們添加了更強大的光線追踪，可提供更動態的光反射和折射。這使得光線的投射速度是目前 PS5 主機的兩倍甚至三倍。
AI 驅動的升級：我們還推出了 PlayStation Spectral Super Resolution，這是一種 AI 驅動的升級，它使用基於機器學習的技術，透過添加大量細節來提供超銳利的影像清晰度。

關鍵字：PS5Pro

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