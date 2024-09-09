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《咒術迴戰0》改編真人舞台劇！乙骨vs夏油傑、結合LIVE BAND演出

記者楊智仁／綜合報導

《咒術迴戰》原作完結倒數，不過第三季動畫、許多相關聯動企劃目前仍在陸續推出當中。今日 ( 9/9 ) 稍早，官方宣布即將推出舞台劇第三篇章，以劇場版《咒術迴戰 0》為主軸，相關主視覺以及演員名單也同步釋出。

▼《咒術迴戰 0》改編真人舞台劇。（圖／翻攝自@jujutsu_stage推特）▲▼咒術真人舞台劇。（圖／翻攝自推特）

《劇場版 咒術迴戰 0》故事為《咒術迴戰》前傳，主角為乙骨憂太，描述其經歷青梅竹馬祈本里香喪生化為特級咒靈、被五條悟引領至東京咒術高等專門學校求學後的經歷。電影發行後在日本收獲 138 億日圓票房的佳績，全球票房總計 1.96 億美元，特別是主角心路歷程、視覺與動作場面獲得稱譽，本片也入圍第 45 屆日本電影學院獎的最佳動畫獎。

去年《咒術迴戰》就已經推出舞台劇第二篇章《咒術迴戰 ー 京都姊妹校交流會・起首雷同》，如今第三篇章《咒術迴戰 0》即將到來，主角乙骨悠太由小越勇輝出演、夏油傑交給藤田玲詮釋，兩位演員都有豐富的電視劇和舞台劇經驗。而這次舞台劇也預告結合 LIVE BAND 現場演出，預計會在今年 12 月 - 明年 1 月間開演，更多消息則有待日後公開。

關鍵字：咒術迴戰舞台劇前傳動畫演員

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