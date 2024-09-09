馬斯克也瘋《黑神話：悟空》！曬自己AI換臉照直呼「好眼熟」

記者楊智仁／綜合報導

《黑神話：悟空》上市後在全世界掀起熱潮，如今就連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）都踏上了這部列車，日前馬斯克發文表示，《黑神話：悟空》是相當令人印象深刻的 3A 遊戲，甚至還 PO 出一張自己的 AI 生成換臉照並直呼「好眼熟」。

▼馬斯克也瘋《黑神話：悟空》。（圖／翻攝自@elonmusk X）

《黑神話：悟空》在 8 月掀起一陣旋風，許多實況主、名人爭相遊玩，作品短短發售三天就賣破千萬套，根據數據公司 VG Insights 統計，截至 9 月 5 日《黑神話：悟空》兩周全球總銷量已突破 1810 萬套，累計收入超過 8.66 億美元，且這個數據不包含 Wegame 和 PS5 銷量，若把 PS5 平台上已確認 300 萬銷量計入《黑神話：悟空》總銷量將突破 2,000 萬大關。目前遊戲玩家主要來自中國，不過海外玩家比例也在逐步上升，目前已增長至 19.3%。

美國億萬富翁、從小就很喜歡遊戲的馬斯克也是這 19.3% 海外玩家的一部分，先前他發文盛讚這款遊戲令人印象深刻，同時上傳一張用 AI 合成遊戲中「天命人」與自己的照片，接著笑稱照片中的人看起來「很眼熟」，該消息除了在社群上引發討論之外，還登上了微博熱搜。