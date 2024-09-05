台灣《英雄聯盟》聯盟幣大調漲33%　玩家悲鳴：還好燒蛋買到滿

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》在3日拋出重磅，由於各地區的聯盟幣價格不一，因應全球經濟變化、匯率波動等，因此各地區的價格將進行調整，而台灣區將調漲33%，讓不少玩家悲鳴「已經很少買了還要調漲？」更有不少玩家憶起當年G社好直呼，「還好我電競燒蛋買好買滿了！」

Riot表示，隨著全球經濟變化，我們有時候需要因應匯率變動與各地經濟來調整價格，這次調整將會影響所有5款線上遊戲及大多數地區。有些地區目前沒有變動，其他則會漲價或降價，讓各地區之間的價格達到更好的平衡。由於匯率不斷變動，平衡各地區的價格是很重要的，當價格相差太大，就會讓第三方有機會利用這個價差，透過VPN或伺服器轉移等手段用較低價購買虛擬貨幣，然後在別的地區販售牟利。在部分地區，有很大一部分購買虛擬貨幣的人，甚至是主要客群，就是這些第三方平台或非該地區的玩家。

而《英雄聯盟》PC版與《聯盟戰棋》中台灣將調漲33%，是在APAC地區僅次越南、菲律賓調漲第三多的地方，如果以現在一般造型1350聯盟幣來算，現在幣值大概是1：6，購買需要花約200元，調漲過後約會變成270元，直接少一杯大杯拿鐵的價差。

對此，不少網友就悲鳴直呼，「已經很少買造型了，現在漲價誰要買？」、「少喝一杯珍奶QAQ」，但也有玩家開心直呼，「還好我電競燒蛋就買好買滿，現在還在免費換」、「少年不知G社好」但官方也指出，9月20日零時起，至10月4日零時舉辦「雙倍優惠」活動。