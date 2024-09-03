《火影忍者》主題Café台北登場！螺旋丸聖代、鳴人招牌拉麵參上

記者楊智仁／綜合報導

廣受全球粉絲喜愛的《火影忍者》2022年和MyAnime Café合作推出動畫20周年主題café，吸引大批粉絲前來朝聖，至今火影迷仍希望重溫主題。就在今年《火影忍者疾風傳》主題Café宣佈重磅回歸，9/13~10/10在MyAnime Café經典重現，除了復刻當時餐點及特典，更推出全新角色餐點及生日活動。

▼《火影忍者疾風傳》主題Café。（圖／曼迪提供）

即將於9/13正式開始的《火影忍者疾風傳》主題Café全店使用主題裝潢，店內播放精選歌曲，讓粉絲們享用餐點同時更沉浸在《火影忍者》氛圍中。本次主題期間推出全新餐點，包含卡卡西老師主餐「日式味噌飯糰佐胡麻溫野菜」，獻給大家具飽足感又健康的日系暖胃餐點；飲料部份推出人氣角色鹿丸的「珍珠抹茶歐蕾」、綱手的「栗子烏龍拿鐵」、第四代火影波風湊的「芒果氣泡飲」，給粉絲們嚐鮮新選擇。主餐特典也與前次不同進化成為角色閃卡，致敬「火影」角色們閃亮人生。

除了上述餐點外，還有螺旋丸、寫輪眼聖代讓粉絲清涼一下，主題期間為慶祝卡卡西、鹿丸、鳴人生日，將分別舉辦慶祝活動，於對應期間內當日單筆消費滿額即可獲得該期間生日角色紀念胸章，只贈不賣的限定紀念品必須收藏，數量有限送完為止。