Maple回應退役「先打完世界賽」　柯基不羨慕ZOD接塔龍女子教練

記者蘇晟彥／台北報導

《英雄聯盟》PCS賽區成立五年，將在明年與東南亞賽區合併，組成全新APAC賽區（亞太賽區），在最後的畢業典禮，由本賽季制霸的PSG拿下最終勝利奪下夏季賽冠軍，對此，對於台港澳地區的觀眾，傳奇選手Maple在賽前喊出這是最後一年，他在賽後接受媒體訪問的時候也語帶保留強調，「先好好打比賽，看成績之後再決定！」

▼PSG今年制霸整個PCS賽區，將在月底前往歐洲參加世界賽。（圖／記者蘇晟彥攝）



PSG在賽後接受媒體聯訪，針對自己已經拿下11座賽區的獎盃，Maple說，「拿到冠軍開心是肯定的，但接下來還是要不斷精進自己，每個版本都有藥學的地方，唯有夠強才能跟上版本」。而針對要不要「 再一年」，Maple也沒有向賽前影片講的那麼肯定，強調「看到底下這樣喊我還是很感動，要不要再一年等打完今年世界賽後再說，目標還是訂在八強」

而今年FMVP由進步神速的Woody拿下，他在台上致詞時也說，「鄉民的言論都是我進步的動力，很開心今天可以打臉他們」，代表自己所做的努力都值得。最後針對接下來要到的世界賽，教練柯基說，目前僅有針對歐美的賽區選手會比較在意，但主要還是要專注在自己的表現，被問起如果遇到LPL的隊伍勝率，他也指出，目前LPL的差距較大，遇到某些隊伍可能會比較大勝算。

最後針對ZOD接下塔龍女子隊教練一職，柯基表示自己本來就沒在關注，所以不會忌妒他。而在今天見面會時，官方也強調塔龍女子並非以「啦啦隊」身分替選手應援，而是會由ZOD擔任教練，之後會在企劃、賽事活動上活躍，每位女孩也有自己擅長的線路。