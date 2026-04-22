中國出家師父用《CS2》講人生佛法　1句「彈道也是道」掀網瘋論

記者黃冠瑋／綜合報導

近期關於一句「槍法也是法，彈道也是道」的言論，意外掀起海外各界討論，一名中國創作者「大勝CS2」釋出了，來自浙江省溫州市中普陀寺的華嚴法師專訪，內容竟是他在長達20年修行期間，不僅成為《CS》系列資深高端玩家，更是把他體悟佛法融入到遊玩當中，如此反差形象迅速掀起海內外關注。

▼中國出家師父用《CS2》講人生佛法（圖／翻攝自大勝CS2）

根據創作者「大勝CS2」專訪資訊，華嚴法師早在小學時期就接觸到《CS》，並且曾在《CS:GO》國際服打上大老鷹的牌位（大師級），多年來遊玩，這款遊戲早已成為他生活的一部分，雖說目前都是以休閒遊玩為主，但他現在仍會揪朋友一起體驗輕鬆模式。即使如此也不減去他對遊戲的熱愛，在談到遊戲中各種稀有造型時，也能順手拈來喊出各式各樣槍枝名字，像是一把名為「爪刀 | 伽傌都卜勒」，他會把它取名為「Sorry」，如果不小心砍傷隊友就說「Sorry」，如此幽默含意，讓沒有接觸過他的人而言，認為華嚴法師是真心熱愛遊戲。

對於一般人而言，或許遊戲只是消遣娛樂打發時間，但對於華嚴法師而言玩射擊遊戲卻能看出另一方面人生哲理，他表示，「遊戲與修行其實有許多相通之處，核心都在於認識自己、鍛鍊專注，以及學會面對變化無常的局勢」。他將這種視為一種心性鍛鍊，每步架槍射擊、閃躲，都照應著玩家內心此刻狀態。另外，他也提到許多人打遊戲都只看輸贏，卻忽略過程中的自我觀察，隊友太雷就暴怒、逆風難以應付就想逃避，如此負面情緒，影響到現實，對於他而言「何必呢」，「一場遊戲大家開心了就好，輸了或贏了，對人生沒有什麼不可逆轉的傷害」，不要去影響到現實生活，這才是許多玩家容易輸掉的地方。

面對競技遊戲裡最常見的外掛玩家，或是脾氣暴躁的隊友、嘴臭或刻意擺爛的人，最重要的是別讓自己的心被帶著走，能控制情緒的人，才是真正掌握節奏的人，他也會告訴自己面對外掛玩家「忍他，讓他，再過幾年你且看他」，相信該帳號「遲早會被封的嘛，心裡面會超度他」。同時他也認為《CS2》是訓練共情能力的好場所，在配合隊友上，時常能訓練換為思考，而這項能力也讓他在面對現實家人、朋友時能更成熟應對，也驗證了他「槍法也是法，彈道也是道」的超脫精神。