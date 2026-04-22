《天國降臨救贖》大發善心捐特賣　籌375萬修復真實「捷克古堡」

記者黃冠瑋／綜合報導

由Warhorse Studio所開發的《天國降臨救贖》系列，憑藉著高度還原中世紀波西米亞生活而深受玩家喜愛。如今隨著Steam展開中世紀節主題特賣展開，對此Warhorse開發商也向玩家發起一項愛心捐款計畫，幫忙籌措375萬善款，資助給捷克皮爾克施泰因城堡修復工程，讓出現在遊戲中的這座古堡，能得以保存。

▼《天國降臨救贖》大發善心捐特賣。（圖／翻攝自《天國降臨救贖》Fandom）



根據Warhorse Studio公告資訊，只要玩家在27日之前期間，購買最初《天國降臨：救贖》，那麼Warhorse就會將每筆銷售額中捐出1美元（約新台幣31元），用於支持皮爾克施泰因城堡（Pirkštejn castle）的重建。至於為何官方會提出這項修復計畫，其實有玩過這款遊戲的玩家就會知道，Pirkštejn castle在遊戲中佔有非常重要地位，是玩家角色在Rattay城的居住場所，因此這次保存可說是意義非凡。

關於此次修復計畫，其實早在去年5月就已經正式啟動，只不過後續因為還缺少250萬捷克克朗（約新台幣375萬元）暫時擱置，而此次開發商Warhorse就是想借助玩家力量，讓這充滿歷史的古堡能再次重現人間。另外值得一提的是，Pirkštejn castle所在薩札瓦古鎮，恰巧是捷克經典童話故事《Prince Bayaya》中巴亞亞王子的故鄉，故事講述這名王子在神奇魔法小馬的幫助下，偽裝成醜陋外表，最後贏得公主芳心的一段美好事蹟。