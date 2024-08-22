ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《魷魚遊戲》改編手遊將推出　多人連線大逃殺再現「123木頭人」

記者楊智仁／綜合報導

《魷魚遊戲》（韓語：오징어 게임）是於 2021 年 9 月全球上線的 Netflix 韓國原創劇，第一季推出後紅遍全球人氣相當高，如今改編遊戲《魷魚遊戲：Unleashed》也釋出最新宣傳片，預定近期在 iOS／Android 推出。

▼《魷魚遊戲：Unleashed》。（圖／翻攝自netflix）▲▼魷魚遊戲。（圖／翻攝自netflix）

《魷魚遊戲》講述 456 名背景各異但一樣債台高築的玩家，為了贏得 456 億韓元的獎金參加一系列致命的兒童遊戲。該劇播出後短時間就躍升為 Netflix 最受歡迎的原創劇集，播放量在 94 個國家排行榜上位居首位，僅僅 17 天就吸引了1.11億戶觀眾，超過英倫古裝劇《柏捷頓家族：名門韻事》28 天創下 8,200 萬觀眾紀錄成為 Netflix 史上最受歡迎的影集。

▲▼魷魚遊戲。（圖／翻攝自netflix）

《魷魚遊戲》第二季預計在 2024 年 12 月上架，日前官方更公開改編遊戲《魷魚遊戲：Unleashed》宣傳影片，本作為多人連線大逃殺遊戲，在你身旁玩家時而是朋友、時而是敵人，經過一連串危險的遊戲，想辦法勝過其他參加者存活下來，遊戲內除了有原作影集中登場過的遊戲，像是「123 木頭人之外」，也有以兒童遊戲為基礎發展出全新玩法。

關鍵字：魷魚遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

推薦閱讀

【廣編】MOJOIN漫畫創作祭徵稿　提供創作者圓夢舞台

《魷魚遊戲》改編手遊將推出　多人連線大逃殺再現「123木頭人」

《黑神話：悟空》中國女實況主唸遊戲佛經　講完直播遭封鎖

《七龍珠 電光炸裂》上市倒數　超戰士們大展龜派氣功、舞空術

吉卜力《螢火蟲之墓》9月登Netflix　戰爭胃痛作網：不敢看第二次

《咒術迴戰》公開倒數5話完結預告　回顧眾多生死場面將迎大決戰

《黑神話：悟空》爆款網狂問台灣3A去哪？呱吉：我們不是一無所有

刷寶遊戲大戰！《流亡黯道2》11／15搶先體驗　《暗黑4》傭兵系統公開

恐怖冒險《小小夢魘3》公開新宣傳片　與Low、Alone探索危險世界

精神時光屋再臨《文明帝國7》發售日確定！系列全球賣破7000萬套

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《黑悟空》沒上台灣PSN！原因曝光

《咒術迴戰》公開倒數5話完結預告

《黑神話：悟空》中國女實況主念佛經被封

黑神話悟空爆款網狂問台灣3A呢？

吉卜力《螢火蟲之墓》登Netflix

《咒術迴戰》推出聯名服飾

《進擊的巨人》一番賞將推出

《航海王》真人第二季演到磁鼓島

《七龍珠 電光炸裂》上市倒數

魔物獵人20週年「攻佔必勝客」

最新新聞

MOJOIN漫畫創作祭徵稿

《魷魚遊戲》改編遊戲將推出

《黑神話：悟空》中國女實況主念佛經被封

《七龍珠 電光炸裂》上市倒數

吉卜力《螢火蟲之墓》登Netflix

《咒術迴戰》公開倒數5話完結預告

黑神話悟空爆款網狂問台灣3A呢？

《流亡黯道2》11／5搶先體驗

《小小夢魘3》公開新宣傳片

《文明帝國7》發售日確定

熱門快報

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366