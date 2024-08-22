《魷魚遊戲》改編手遊將推出　多人連線大逃殺再現「123木頭人」

記者楊智仁／綜合報導

《魷魚遊戲》（韓語：오징어 게임）是於 2021 年 9 月全球上線的 Netflix 韓國原創劇，第一季推出後紅遍全球人氣相當高，如今改編遊戲《魷魚遊戲：Unleashed》也釋出最新宣傳片，預定近期在 iOS／Android 推出。

▼《魷魚遊戲：Unleashed》。（圖／翻攝自netflix）

《魷魚遊戲》講述 456 名背景各異但一樣債台高築的玩家，為了贏得 456 億韓元的獎金參加一系列致命的兒童遊戲。該劇播出後短時間就躍升為 Netflix 最受歡迎的原創劇集，播放量在 94 個國家排行榜上位居首位，僅僅 17 天就吸引了1.11億戶觀眾，超過英倫古裝劇《柏捷頓家族：名門韻事》28 天創下 8,200 萬觀眾紀錄成為 Netflix 史上最受歡迎的影集。

《魷魚遊戲》第二季預計在 2024 年 12 月上架，日前官方更公開改編遊戲《魷魚遊戲：Unleashed》宣傳影片，本作為多人連線大逃殺遊戲，在你身旁玩家時而是朋友、時而是敵人，經過一連串危險的遊戲，想辦法勝過其他參加者存活下來，遊戲內除了有原作影集中登場過的遊戲，像是「123 木頭人之外」，也有以兒童遊戲為基礎發展出全新玩法。