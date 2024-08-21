ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《黑神話：悟空》爆款網狂問台灣3A去哪？呱吉：我們不是一無所有

記者蘇晟彥／綜合報導

由中國遊戲廠商「遊戲科學」多年打造的 3A 遊戲《黑神話：悟空》爆款，Steam最高上線突破220萬人成為單機遊戲歷史之最引起關注，而這款中國第一款3A大作受到歡迎的同時，不少網友也發問「請問台灣的3A大作呢？」，質疑曾經是華語遊戲發源地的台灣，現在已經疲軟到什麼都端不出來，而曾待過遊戲業的呱吉也發文表示，「我們打的比賽不一樣，本來就不用做一樣的事。」再度引起網友討論。

▲▼ 黑神話悟空）

在《黑神話：悟空》推出後，除了遊戲精緻受到討論外，不少網友也發文表示，曾經是中文遊戲圈重鎮，推出過《仙劍》、《天地劫》等等大作，為什麼後來就開始沒落，那台灣的3A大作到底在哪？瞬間引起不少網友討論。

對此，曾待過遊戲業的呱吉就發文解釋，所謂3A代表「A lot of time、A lot of money、A lot of resource」簡單來說就是需要投下大量資源的總稱，以GTA5為例，開發成本就在5億美金以上（約台幣150億），最終替Rock Star帶來超過60億以上的收入，但這僅是成功案例，以SEGA曾推出的「莎木」來說就是一個沒有達到預期的例子，甚至最後直接斷送SEGA的主機市場。

他接著解釋，黑神話大賣的背後總共花了七年的時間與無數人力的投入，而且這不是中國第一次嘗試挑戰3A題材，所以你可以說它是踩著許多人夢想的屍體才得到今日的成果。而黑神話上市大賣的同時，有九成銷售來自於中國本土（隨著口碑的開展，也許外國市場占比會提高，但這是目前的狀況）。但台灣要開發3A，無可奈何地只能以全球市場為目標。我們打的比賽和中國終究是不太一樣。

呱吉認為，其實台灣遊戲開發者這幾年其實在許多領域都有不錯的表現，並不是真的積弱不振，我們打的比賽不一樣，本來就不用做一樣的事。

而如果要用熱度來看，在近期推出的《九日》、《活俠傳》其實也是口碑非常好的內容，活俠傳甚至在上市一個月後仍時不時的擠進討論區榜首，只是沒有達到3A等級，但並不能代表台灣的遊戲產業就製作不精良，純粹是進行的方向不同。
 

關鍵字：台灣遊戲3A大作中國遊戲科學呱吉Steam

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

推薦閱讀

《黑神話：悟空》爆款網狂問台灣3A去哪？呱吉：我們不是一無所有

刷寶遊戲大戰！《流亡黯道2》11／5搶先體驗　《暗黑4》傭兵系統公開

恐怖冒險《小小夢魘3》公開新宣傳片　與Low、Alone探索危險世界

精神時光屋再臨《文明帝國7》發售日確定！系列全球賣破7000萬套

緊急任務！魔物獵人20週年「攻佔必勝客」　一公尺派對盒開箱

《航海王》真人第二季演到磁鼓島　尾田親筆信強調「不會妥協」

《黑神話：悟空》Steam線上人數破220萬！超越《幻獸帕魯》登史上第二

ROG參戰科隆電玩展　全系列電競周邊亮相助陣

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

日幣當台幣賣！《孤獨搖滾！》ZIPPO打火機1.2萬元遭轟：買到撞到

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《黑悟空》沒上台灣PSN！原因曝光

《你的名字》 9月全台再上映

日幣當台幣賣！《孤獨搖滾！》打火機1.2萬元遭轟

《航海王》真人第二季演到磁鼓島

即／《攻殼機動隊》聲優田中敦子病逝　享壽65歲

《黑神話：悟空》Steam線上人數破220萬

魔物獵人20週年「攻佔必勝客」

《我的英雄學院》推聯名服飾

《咒術迴戰》推出聯名服飾

黑神話悟空爆款網狂問台灣3A呢？

最新新聞

黑神話悟空爆款網狂問台灣3A呢？

《流亡黯道2》11／5搶先體驗

《小小夢魘3》公開新宣傳片

《文明帝國7》發售日確定

魔物獵人20週年「攻佔必勝客」

《航海王》真人第二季演到磁鼓島

《黑神話：悟空》Steam線上人數破220萬

ROG參戰科隆電玩展

《你的名字》 9月全台再上映

日幣當台幣賣！《孤獨搖滾！》打火機1.2萬元遭轟

熱門快報

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366