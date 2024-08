《黑神話：悟空》爆款網狂問台灣3A去哪？呱吉：我們不是一無所有

記者蘇晟彥/綜合報導

由中國遊戲廠商「遊戲科學」多年打造的 3A 遊戲《黑神話:悟空》爆款,Steam最高上線突破220萬人成為單機遊戲歷史之最引起關注,而這款中國第一款3A大作受到歡迎的同時,不少網友也發問「請問台灣的3A大作呢?」,質疑曾經是華語遊戲發源地的台灣,現在已經疲軟到什麼都端不出來,而曾待過遊戲業的呱吉也發文表示,「我們打的比賽不一樣,本來就不用做一樣的事。」再度引起網友討論。

在《黑神話:悟空》推出後,除了遊戲精緻受到討論外,不少網友也發文表示,曾經是中文遊戲圈重鎮,推出過《仙劍》、《天地劫》等等大作,為什麼後來就開始沒落,那台灣的3A大作到底在哪?瞬間引起不少網友討論。

對此,曾待過遊戲業的呱吉就發文解釋,所謂3A代表「A lot of time、A lot of money、A lot of resource」簡單來說就是需要投下大量資源的總稱,以GTA5為例,開發成本就在5億美金以上(約台幣150億),最終替Rock Star帶來超過60億以上的收入,但這僅是成功案例,以SEGA曾推出的「莎木」來說就是一個沒有達到預期的例子,甚至最後直接斷送SEGA的主機市場。

他接著解釋,黑神話大賣的背後總共花了七年的時間與無數人力的投入,而且這不是中國第一次嘗試挑戰3A題材,所以你可以說它是踩著許多人夢想的屍體才得到今日的成果。而黑神話上市大賣的同時,有九成銷售來自於中國本土(隨著口碑的開展,也許外國市場占比會提高,但這是目前的狀況)。但台灣要開發3A,無可奈何地只能以全球市場為目標。我們打的比賽和中國終究是不太一樣。

呱吉認為,其實台灣遊戲開發者這幾年其實在許多領域都有不錯的表現,並不是真的積弱不振,我們打的比賽不一樣,本來就不用做一樣的事。

而如果要用熱度來看,在近期推出的《九日》、《活俠傳》其實也是口碑非常好的內容,活俠傳甚至在上市一個月後仍時不時的擠進討論區榜首,只是沒有達到3A等級,但並不能代表台灣的遊戲產業就製作不精良,純粹是進行的方向不同。