ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

快訊／聲優田中敦子病逝！聲演《攻殼機動隊》草薙素子　享壽65歲

▲▼快訊／聲優田中敦子病逝！曾聲演《攻殼機動隊》草薙素子　享壽65歲。（圖／翻攝@atuwosyousa） 

▲聲優田中敦子聲演《攻殼機動隊》的草薙素子。（圖／翻攝@atuwosyousa）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本聲優經紀公司 Mausu Promotion旗下的聲優田中敦子，20日由兒子發布其因病逝世的消息，享壽65歲。據悉，田中敦子曾幫多部知名動畫配音，包括《攻殼機動隊》、《JoJo 的奇妙冒險》、《火影忍者疾風傳》、《咒術迴戰》及《葬送的芙莉蓮》。

田中敦子的兒子田中光，20日晚間在X平台發布母親的死訊。田中光表示，她的媽媽、聲優田中敦子20日去世了，僅代表母親向所有喜愛她的粉絲以及所有支持她一生的業界人士表示最深切的謝意。

田中光表示，因為媽媽的意願，他不會公開母親罹患的疾病名稱，但透露田中敦子已對抗病魔1年，「我真的很高興有一個讓我感到驕傲的母親。最後，請不要忘記田中敦子傾注心力投入的作品、她愛的角色，以及她的聲音。向我尊敬的女演員／配音員和敬愛的母親致上愛」。

據悉，田中敦子從業多年，從1993年就開始配音，代表人物有《攻殼機動隊系列》草薙素子、《葬送的芙莉蓮》弗蘭梅、《咒術迴戰》花御、《傳頌之物》卡露拉、《火影忍者疾風傳》小南、《Fate/stay night》Caster等，知名大作《名偵探柯南》、《蠟筆小新》、《銀魂》、《科學超電磁砲》、《怪醫黑傑克》也有她出演的聲音。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

關鍵字：田中敦子声優攻殼機動隊動畫悼念

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

推薦閱讀

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

日幣當台幣賣！《孤獨搖滾！》ZIPPO打火機1.2萬元遭轟：買到撞到

快訊／聲優田中敦子病逝！聲演《攻殼機動隊》草薙素子　享壽65歲

Switch銷量破1.43億台...新機何時出？外媒曝：明年3月前無望

「文創股長」進駐台灣文博會！引進日本學生最愛IP　百貨接力快閃

《黑神話：悟空》沒上台灣PSN！網炸鍋　原因曝光

《咒術迴戰》推聯名服飾　高專五條悟、夏油傑短T重現回不去青春

《黑神話：悟空》發售日140萬人搶玩　破Steam單機紀錄搶進歷史前三

任天堂博物館確定10／2京都開幕　「抽選制」拼手氣佛心門票價曝光

一番賞《鋼之鍊金術師》時隔13年將推出　愛德華、大佐通往真理之門

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《黑悟空》沒上台灣PSN！原因曝光

《你的名字》 9月全台再上映

即／《攻殼機動隊》聲優田中敦子病逝　享壽65歲

日幣當台幣賣！《孤獨搖滾！》打火機1.2萬元遭轟

《我的英雄學院》推聯名服飾

《寶可夢卡牌》手遊版確定10月上線

《咒術迴戰》推出聯名服飾

《進擊的巨人》一番賞將推出

拳上番外篇／統神打出學生妹軟拳

日知名繪師點名台灣「轉賣嚴重」

最新新聞

《你的名字》 9月全台再上映

日幣當台幣賣！《孤獨搖滾！》打火機1.2萬元遭轟

即／《攻殼機動隊》聲優田中敦子病逝　享壽65歲

Switch 2何時出？外媒：明年4月前無望

「文創股長」進駐文博會、百貨快閃

《黑悟空》沒上台灣PSN！原因曝光

《咒術迴戰》推出聯名服飾

《黑神話：悟空》發售日140萬人搶玩

任天堂博物館確定10/2京都開幕　

一番賞《鋼之鍊金術師》隔13年登場

熱門快報

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366