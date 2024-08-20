快訊／聲優田中敦子病逝！聲演《攻殼機動隊》草薙素子　享壽65歲

▲聲優田中敦子聲演《攻殼機動隊》的草薙素子。（圖／翻攝@atuwosyousa）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本聲優經紀公司 Mausu Promotion旗下的聲優田中敦子，20日由兒子發布其因病逝世的消息，享壽65歲。據悉，田中敦子曾幫多部知名動畫配音，包括《攻殼機動隊》、《JoJo 的奇妙冒險》、《火影忍者疾風傳》、《咒術迴戰》及《葬送的芙莉蓮》。

田中敦子的兒子田中光，20日晚間在X平台發布母親的死訊。田中光表示，她的媽媽、聲優田中敦子20日去世了，僅代表母親向所有喜愛她的粉絲以及所有支持她一生的業界人士表示最深切的謝意。

田中光表示，因為媽媽的意願，他不會公開母親罹患的疾病名稱，但透露田中敦子已對抗病魔1年，「我真的很高興有一個讓我感到驕傲的母親。最後，請不要忘記田中敦子傾注心力投入的作品、她愛的角色，以及她的聲音。向我尊敬的女演員／配音員和敬愛的母親致上愛」。

據悉，田中敦子從業多年，從1993年就開始配音，代表人物有《攻殼機動隊系列》草薙素子、《葬送的芙莉蓮》弗蘭梅、《咒術迴戰》花御、《傳頌之物》卡露拉、《火影忍者疾風傳》小南、《Fate/stay night》Caster等，知名大作《名偵探柯南》、《蠟筆小新》、《銀魂》、《科學超電磁砲》、《怪醫黑傑克》也有她出演的聲音。