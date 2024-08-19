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快訊／誰打宿儺？《咒術迴戰》官方公告：剩5話完結

▲▼快訊／誰打宿儺？《咒術迴戰》官方公告：剩5話完結。（圖／翻攝@jujutsu_PR）

▲《咒術迴戰》官方公告，漫畫僅剩5話就完結。（圖／翻攝@jujutsu_PR）

記者鄒鎮宇／綜合報導

動漫圈又一重要大事！繼《我的英雄學院》連載10年完結後，《咒術迴戰》官方今日也公布，漫畫僅剩5話就完結，讓許多粉絲看完後非常震驚。

咒術迴戰官方19日晚間在X平台發文表示，咒術迴戰目前倒數5話就完結，最後一話將於9月30日的週刊少年JUMP刊登。

對此，《咒術迴戰》的作者芥見下下表示，故事再5話就結束了，之所以能依照他想要的方式結束故事，全靠讀者的支持及協助，對此他非常感謝，也正在認真製作最後一話。

▲▼咒術。（圖／翻攝自@animejujutsu）

▲▼《咒術迴戰》動畫、漫畫都引發高討論度，儘管中後段劇情受到讀者質疑，但仍是近年人氣最高作品。（圖／翻攝自@animejujutsu）

▲▼咒術。（圖／翻攝自@animejujutsu）

日本網友看完紛紛留言，「太突然了吧」、「至少在獵人之前結束」、「期待最後一話」、「說實話，收尾的太快了」、「每周值得期待的一件事要消失了，我會全力支持你到最後的」、「終於結束了」。

台灣網友則表示，「輪不到我打宿儺了」、「這是一篇因為腰斬所以腰斬的作品」、「現在是玩靈魂大風吹，等到剩下沒人頭可以換就可以結束了」、「還我女兒喜歡的人物五條先生」、「不知道會是怎樣的結局，真叫人害怕」、「可能有的幾十個伏筆，就都不要了丟垃圾桶了」。

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關鍵字：動漫咒術迴戰漫畫完結粉絲

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