《戰艦世界X蔚藍檔案》聯動開跑　5大人氣角色化身指揮官

記者蘇晟彥／綜合報導

戰遊網 (Wargaming.net) 15日宣布，旗下《戰艦世界》、《戰艦世界：傳奇》與Nexon Games旗下手機遊戲《蔚藍檔案》第一波聯動合作正式登場，即日起至 9 月 9 日，玩家可前往商店探索各種全新《蔚藍檔案》主題內容，包括成為指揮官的阿拜多斯高中學生們、以《蔚藍檔案》風格重新設計的 Tirpitz 和 Montana、Takahashi 的新造型等等。

在《戰艦世界》13.7版本中，五名附帶獨有配音的《蔚藍檔案》指揮官們加入陣容，包括對策委員會中細膩而溫暖的野乃美、包容又熱情的綾音、頑皮但勇敢的星野、輕聲細語而體貼的白子，以及勤勉又善良的茜香。除了指揮官外，遊戲中還新增了三艘以《蔚藍檔案》對策委員會作為靈感的戰艦，分別為德國主力艦BA Tirpitz、美國主力艦BA Takahashi 和 日本巡洋艦BA Montana，以及四面新旗幟、一個全新臂章、以及三個貨櫃。此外，《蔚藍檔案》的指揮官們將讓玩家沈浸在《蔚藍檔案》的音樂中，讓玩家在戰鬥中也同時享受振奮人心的背景音樂。

當活動開始時，玩家將看到內含《蔚藍檔案》專屬內容的三個子類別。每個子類別僅開放 1 週。每週結束時，當週的子類別將停止開放，但玩家可在下個子類別中購買物品。此外，玩家每週只能購買一種《蔚藍檔案》貨櫃，而購買的每個貨櫃都有機會開出另一個《蔚藍檔案》貨櫃，從貨櫃開出的貨櫃則不會再開出貨櫃。每個組合包中附贈的蔚藍檔案代幣可用以推進獎勵進度條來解鎖額外獎勵，像是旗幟、臂章和指揮官。當玩家獲得蔚藍檔案代幣時，進度條會自動填充。

