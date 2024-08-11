ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《葬送的芙莉蓮》主題餐廳！寶箱怪提拉米蘇、絕美星空傘全亮相

記者楊智仁／綜合報導

超火紅的療癒系動畫神作《葬送的芙莉蓮》推出合作主題餐廳，目前已經在FANFANS CAFÉ台北西門店和台中一中店正式登場，除了滿滿的特色主題餐點，還推出了滿滿是梗的全新周邊，等待粉絲前來一同體驗。

▼《葬送的芙莉蓮》推出合作主題餐廳。（圖／粉粉提供）▲▼芙莉蓮。（圖／粉粉提供）

這次FANFANS CAFÉ和《葬送的芙莉蓮》合作，除了有芙莉蓮、欣梅爾、海塔、艾冉環繞，還有費倫、修塔爾克、贊恩一行人陪伴著大家一同用餐。台北西門店一進門就可以看到滿滿的花田包圍，還有絕美半世紀流星雨打卡點，讓你秒進入劇情，滿滿與勇者隊伍冒險的感動立刻湧上心頭。台中店則是有芙莉蓮、費倫與修塔爾克超帥戰鬥場景，偌大星空與滿月相互襯托下，更是將角色戰鬥值與氛圍感拉滿。另外，自登場以來呼聲和官方排名都有著超高人氣的「寶箱怪」也參戰，這次裡面究竟有沒有魔導書呢？等粉絲一起來發現。

▲▼芙莉蓮。（圖／粉粉提供）▲▼芙莉蓮。（圖／粉粉提供）

「給努力的戰士的漢堡排、寶箱怪提拉米蘇，還有生日藍莓鬆餅」

這次共推出四道主餐，四道甜點、七款飲品，主餐部分有以角色喜愛的美食和特色延伸的芙莉蓮的「奶油白醬燉飯」將小香料瓶撒上時，就像施魔法一樣作畫。還有欣梅爾「露芙蛋包飯」、海塔「百藥之長青醬蛤蜊義大利麵 」及在劇情中曾出現、艾冉「給努力的戰士的漢堡排定食」，讓人好奇吃起來會是什麼味道。

甜點部分則有著寶箱怪外表「裡面是珍貴的魔導書！？ 芙莉蓮與寶箱怪的提拉米蘇 」、還有劇情中費倫「生日藍莓鬆餅」、修塔爾克「草莓聖代」以及贊恩「清心寡欲抹茶蛋糕」，每道餐點都會附上角色劇照卡，一共八款。

飲品有著芙莉蓮的 「杏仁風味牛奶冰沙」、欣梅爾的「藍柑橘氣泡飲」、海塔的「奶霜啤酒風味飲」、艾冉的「酸葡萄風味飲」以及費倫的「蝶豆花氣泡飲」、修塔爾克的「草莓風味特調」與贊恩的「咖啡拿鐵」。期間來店消費任一飲品，不僅有角色Q版吸管套，還會贈送葬送的芙莉蓮角色杯墊乙張。

▲▼芙莉蓮。（圖／粉粉提供）▲▼芙莉蓮。（圖／粉粉提供）

「寶箱怪口袋T、阿烏拉帽子、溶解衣服藥水卡套、星空傘全新周邊」

除了餐點之外，這次當然也有獨家設計、超有梗又值得收藏的系列周邊，像是組裝式壓克力立牌，裡面小元件可以在立牌內部空間移動，而且還推出了角色配件組，讓大家可以自由擴充更換。星空傘外表是低調的黑色，沒想到打開內部，竟然有著勇者隊伍和整片星空，下雨天撐起來格外有一種寧靜的浪漫。服飾配件方面推出不同主題T-shirt，像是寶箱怪款，在寶箱怪口袋中竟藏著被吃掉的芙莉蓮，神還原經典劇情橋段；另外阿烏拉頭上尖角造型老帽、以勇者欣梅爾故鄉生長花朵「蒼月草」為概念設計的雙面漁夫帽。超有梗「只溶解衣服的藥水」也化身為造型卡套以及休閒襪等。

另外還有許多實用的周邊，像是魔法陣托特包、角色披肩毛巾、皮革飲料提袋、Q版造型靠枕、魔法陣地墊、滑鼠墊、皮革杯墊...等超多全新商品，以及一共七款盲抽的閃粉大胸章，等著各位粉絲入手收藏。

▲▼芙莉蓮。（圖／粉粉提供）▲▼芙莉蓮。（圖／粉粉提供）

【葬送的芙莉蓮 X FANFANS CAFÉ 活動資訊】

西門店

活動地點｜台北市萬華區昆明街92之1號5樓
活動期間｜2024.08.08-2024.09.17
營業時間｜11:00 - 20:30

一中店

活動地點｜台中市北區太平路22號2樓
活動期間｜2024.08.09-2024.09.18
營業時間｜11:00 - 20:30
(主餐最後供餐時間 19:30／甜點、飲品最後供餐時間 20:00 )

▲▼芙莉蓮。（圖／粉粉提供） 

關鍵字：葬送的芙莉蓮

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

推薦閱讀

《火影忍者》X GU推聯名服飾！鳴人四象封印、佐助寫輪眼再現羈絆

受《第一神拳》啟發！林郁婷奪歷史首金「永不放棄」伴拳擊生涯

《霍爾的移動城堡》推互動網站　體驗荒野女巫「詛咒」、與男神共舞

《七龍珠》全新MOBA遊戲將開放測試　4v4對戰台灣也可玩

《貓咪大戰爭》推出11年大熱銷！全球營收破7億美金

《葬送的芙莉蓮》主題餐廳！寶箱怪提拉米蘇、絕美星空傘全亮相

全新戀綜遊戲《心動小屋》一起「製造愛」　七夕上市９折甜甜價登場

《派對咖孔明》12集剪輯版登大銀幕　台語配音超豪華陣容公開

犀牛盾攜手伊藤潤二推「密集恐懼手機殼」　實體店驚見血玉樹密室

NBA正版授權！《全明星街球派對》禁區野獸戴維斯加入派對陣容

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《火影忍者》X GU推聯名服飾

實況女神貝利莓「宣布新身份」

《貓咪大戰爭》營收破7億美金

林郁婷受《第一神拳》啟發愛上拳擊

《霍爾的移動城堡》推互動網站

《我的英雄學院》劇場版首周票房奪冠

AV女優橫宮七海遺作曝！

《我的英雄學院》8／5確定完結

《進撃的巨人》里維VS獸之巨人雕像

網友發現了謎擬Q的真實身份

最新新聞

《火影忍者》X GU推聯名服飾

林郁婷受《第一神拳》啟發愛上拳擊

《霍爾的移動城堡》推互動網站

《七龍珠》MOBA遊戲將開放測試

《貓咪大戰爭》營收破7億美金

《葬送的芙莉蓮》主題餐廳

戀綜遊戲《心動小屋》一起製造愛

《派對咖孔明》12集剪輯版登劇院

犀牛盾攜手伊藤潤二推手機殼

《全明星街球派對》戴維斯加入

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366