《葬送的芙莉蓮》主題餐廳！寶箱怪提拉米蘇、絕美星空傘全亮相

記者楊智仁／綜合報導

超火紅的療癒系動畫神作《葬送的芙莉蓮》推出合作主題餐廳，目前已經在FANFANS CAFÉ台北西門店和台中一中店正式登場，除了滿滿的特色主題餐點，還推出了滿滿是梗的全新周邊，等待粉絲前來一同體驗。

▼《葬送的芙莉蓮》推出合作主題餐廳。（圖／粉粉提供）

這次FANFANS CAFÉ和《葬送的芙莉蓮》合作，除了有芙莉蓮、欣梅爾、海塔、艾冉環繞，還有費倫、修塔爾克、贊恩一行人陪伴著大家一同用餐。台北西門店一進門就可以看到滿滿的花田包圍，還有絕美半世紀流星雨打卡點，讓你秒進入劇情，滿滿與勇者隊伍冒險的感動立刻湧上心頭。台中店則是有芙莉蓮、費倫與修塔爾克超帥戰鬥場景，偌大星空與滿月相互襯托下，更是將角色戰鬥值與氛圍感拉滿。另外，自登場以來呼聲和官方排名都有著超高人氣的「寶箱怪」也參戰，這次裡面究竟有沒有魔導書呢？等粉絲一起來發現。

「給努力的戰士的漢堡排、寶箱怪提拉米蘇，還有生日藍莓鬆餅」

這次共推出四道主餐，四道甜點、七款飲品，主餐部分有以角色喜愛的美食和特色延伸的芙莉蓮的「奶油白醬燉飯」將小香料瓶撒上時，就像施魔法一樣作畫。還有欣梅爾「露芙蛋包飯」、海塔「百藥之長青醬蛤蜊義大利麵 」及在劇情中曾出現、艾冉「給努力的戰士的漢堡排定食」，讓人好奇吃起來會是什麼味道。

甜點部分則有著寶箱怪外表「裡面是珍貴的魔導書！？ 芙莉蓮與寶箱怪的提拉米蘇 」、還有劇情中費倫「生日藍莓鬆餅」、修塔爾克「草莓聖代」以及贊恩「清心寡欲抹茶蛋糕」，每道餐點都會附上角色劇照卡，一共八款。

飲品有著芙莉蓮的 「杏仁風味牛奶冰沙」、欣梅爾的「藍柑橘氣泡飲」、海塔的「奶霜啤酒風味飲」、艾冉的「酸葡萄風味飲」以及費倫的「蝶豆花氣泡飲」、修塔爾克的「草莓風味特調」與贊恩的「咖啡拿鐵」。期間來店消費任一飲品，不僅有角色Q版吸管套，還會贈送葬送的芙莉蓮角色杯墊乙張。

「寶箱怪口袋T、阿烏拉帽子、溶解衣服藥水卡套、星空傘全新周邊」

除了餐點之外，這次當然也有獨家設計、超有梗又值得收藏的系列周邊，像是組裝式壓克力立牌，裡面小元件可以在立牌內部空間移動，而且還推出了角色配件組，讓大家可以自由擴充更換。星空傘外表是低調的黑色，沒想到打開內部，竟然有著勇者隊伍和整片星空，下雨天撐起來格外有一種寧靜的浪漫。服飾配件方面推出不同主題T-shirt，像是寶箱怪款，在寶箱怪口袋中竟藏著被吃掉的芙莉蓮，神還原經典劇情橋段；另外阿烏拉頭上尖角造型老帽、以勇者欣梅爾故鄉生長花朵「蒼月草」為概念設計的雙面漁夫帽。超有梗「只溶解衣服的藥水」也化身為造型卡套以及休閒襪等。

另外還有許多實用的周邊，像是魔法陣托特包、角色披肩毛巾、皮革飲料提袋、Q版造型靠枕、魔法陣地墊、滑鼠墊、皮革杯墊...等超多全新商品，以及一共七款盲抽的閃粉大胸章，等著各位粉絲入手收藏。

【葬送的芙莉蓮 X FANFANS CAFÉ 活動資訊】

西門店

活動地點｜台北市萬華區昆明街92之1號5樓

活動期間｜2024.08.08-2024.09.17

營業時間｜11:00 - 20:30

一中店

活動地點｜台中市北區太平路22號2樓

活動期間｜2024.08.09-2024.09.18

營業時間｜11:00 - 20:30

(主餐最後供餐時間 19:30／甜點、飲品最後供餐時間 20:00 )