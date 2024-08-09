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NBA正版授權！《全明星街球派對》禁區野獸戴維斯加入派對陣容

記者楊智仁／綜合報導

《全明星街球派對》 2024 年首屆官方賽事「冠軍盃」公開組賽事已經完成五輪激烈淘汰賽，總計 128 支參賽隊伍中，8 支隊伍脫穎而出。8 強隊伍將獲得豐厚的遊戲獎勵與晉級至【菁英賽】的資格，菁英小組賽預計於 9 日正式開打，入圍隊伍將進一步爭奪更高名次。

▲▼街籃。（圖／廠商提供）

身為 NBA 聯盟中最全能的長人，戴維斯以罕見的身體素質著稱，在球場中的他不僅兼具敏捷性與爆發力，高大的身材與驚人的臂展使他成為主宰籃下的內線守護神，不論是搶籃板或是蓋火鍋都能給予對手極大的威脅；進攻方面戴維斯側重於無球進攻且進攻手段相當多元，信手拈來的後仰跳投、爆扣灌籃都使得在場上的戴維斯極具威嚇力。

▲▼街籃。（圖／廠商提供）

官方表示，禁區野獸戴維斯的加入，不僅讓喜愛紫金王朝的玩家們能夠重現與老隊友詹姆斯，組成默契十足的紫金黃金搭檔組合，重視團隊合作的玩家們也能攜手戴維斯、約基奇與林書豪等超級巨星，進一步構成兼具高強度防守與擋拆戰術的特色隊伍，不論是進攻或防守方面，都能夠給對手帶來極大的威脅。

NBA 正版授權3V3街籃手遊《全明星街球派對》首屆冠軍盃賽事菁英小組賽預計於 9 日正式轉播；除此之外，禁區野獸戴維斯已正式登陸派對球場與眾多 NBA 巨星們在街頭同場較勁。更多最新冠軍盃最新情報及版本更新資訊詳情，歡迎持續鎖定《全明星街球派對》官方公告與粉絲專頁。

▲▼街籃。（圖／廠商提供） 

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關鍵字：全明星街球派對NBA

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