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【廣編】MMORPG《戰界：澤諾尼亞》今日震撼上市！百萬獎勵活動正式開跑

▲▼遊戲,Com2uS Holdings,戰界：澤諾尼亞,大規模血戰MMORPG。（圖／業者提供）

▲Com2uS Holdings《戰界：澤諾尼亞》台港澳正式上市。

圖、文／Com2uS Holdings提供

韓國手遊大廠Com2uS Holdings於今（6）日宣布，旗下主打「大規模血戰MMORPG」的《戰界：澤諾尼亞》已於台港澳地區正式上市，並支援手機及PC跨平台遊玩，PC版可於遊戲官網下載，手機版則於Google Play商店和Apple App Store下載。

首先打頭陣的便是官方先前透過社群預告的「世界排名活動」，即日起至9月3日將展開全服玩家間的排名對決。根據最終名次，玩家可獲得「勞力士手錶 - 海使系列（鬼王）」等共計價值約100萬新台幣的實體獎勵，以及豐富的遊戲獎勵。除了個人戰之外，也有以騎士團為單位的排名戰，最終排名第一的騎士團可獲得「華麗的召喚券(10 1次)選擇箱 x20」。而至8月18日止，於官方社群內參加騎士團募集宣傳活動，期間內撰寫騎士團成員招募文章，官方將在結束後隨機抽取3個騎士團，並向該騎士團所有成員發放「MyCard點數」獎勵；而活動參加者達指定數量，全體活動參加者可再加碼獲得「神秘的 10+1 次召喚券選擇箱 x1」。

巴哈姆特專屬活動也同步開跑，即日起至8月17止，只要參加武器投票活動即可獲得限量虛寶「瑪魯族召喚券(10+1次)選擇箱 x1」、「強化卷軸幸運寶箱 x10」及「[10%]經驗值增幅器 x2」。另外參加募集活動，募集次數越高就越有機會抽中實體商品，這次官方特別準備電競螢幕、電競椅、巴哈動畫瘋90天無廣告等超精美商品共35個中獎機會。有興趣的玩家千萬別錯過！

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關鍵字：遊戲Com2uS Holdings戰界：澤諾尼亞大規模血戰MMORPG

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