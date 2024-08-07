日本男排奧運止步　《排球少年》作者繪插圖「感謝精彩比賽」

記者楊智仁／綜合報導

巴黎奧運男子排球項目，日本隊世界排名第二實力強勁且擁有相當高的人氣，每場比賽都是粉絲們關注焦點。只是很可惜 5 日面對義大利遭到逆轉，連續兩屆奧運止步八強，不過精彩表現仍是日本驕傲，賽後《排球少年》作者也繪製插圖感謝選手們帶來精彩比賽。

▼日本男排本屆奧運精彩發揮。（圖／翻攝自@JVA_Volleyball）

被稱為真人版《排球少年》的日本隊近年國際賽戰績輝煌，不僅世界男子排球聯賽（VNL）奪得銀牌，更是這次唯一獲得男排資格的亞洲國家。驚險通過預賽後，巴黎奧運日本隊八強遇上義大利男排，隊長石川祐希帶頭衝鋒，前兩局火力全開取得領先，不過從第三局開始義大利帶著身高優勢，靠著精準發球、扣殺，還有如鐵壁般的攔網，化解日本 3 個賽末點後，雙方纏鬥五局最終義大利收下勝利。

儘管日本落敗，不過比賽過程相當精彩，許多日本網友相當讚賞本屆男排表現。值得一提的是，比賽期間鏡頭也捕捉到，為了完成前隊友前進巴黎奧運的夢想，日本隊在休息區椅子上放著已故前男排選手、3號舉球員藤井直伸的照片，讓球迷瞬間淚崩。知名動漫《排球少年》作者古館春一也發文，謝謝日本隊讓大家感受到排球是如此有趣的運動。