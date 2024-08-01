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《暗黑破壞神IV》S5單數賽季「煉獄大軍」8／7來襲

記者蘇晟彥／綜合報導

《暗黑破壞神IV》全新第5賽季「煉獄大軍賽季」中對抗強大的地獄勢力，將在 8 月 7 日凌晨一點準時更新，除了意想不到的盟友、迫在眉睫的威脅外，還有即將到來的固定煉獄大軍攻勢，流浪者必須設法抵抗新型態的挑戰。感謝在 PC 及 Battle.net 參加第5賽季公開測試伺服器的所有玩家，《暗黑破壞神IV》製作團隊依據玩家意見回饋進行了許多改動更新，玩家將可於最新的部落格文章中了解改動資訊，以及本賽季的其他細節。

▲▼ 暗黑破壞神4 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關於全新第5賽季「煉獄大軍賽季」的內容
・煉獄大軍是以「波次攻勢」為基礎的玩法，玩家可以單槍匹馬上陣或是找夥伴一起挑戰。在數波攻勢間選擇煉獄祭品（能改變挑戰的恩澤或災禍），即可增加敵人強度與最終獎勵。
・全新登場的煉獄大軍玩法能夠在兩種界域進行。在賽季界域中，此玩法會與賽季任務線交織，在永恆界域中只要完成簡短的新任務線就能在世界階級III遊玩。
・每次撐過煉獄大軍的攻勢後，玩家必須對抗墮落議會。墮落議會總共有5位成員，每次戰鬥都會隨機派出3名不同的成員迎戰玩家，小心面對他們的獨特能力與多樣組合。
・賽季界域將開放全新地獄裂口地城，玩家能夠先體驗在煉獄大軍中會面臨的威脅。此類型地城會獎勵玩家「烈焰魔魂」，可以使用在完成挑戰後出現的箱子上。
・超過50種全新傳奇與獨特裝備將於本賽季登場，並且在賽季結束後仍會保留於遊戲中。無論是在整個聖休亞瑞或煉獄大軍模式中，只要擊殺敵人都有機會獲得這些物品。
・殺死強大的地獄奴僕就有機會掉落寶箱，收集這些寶箱可推動賽季進度。一旦玩家解鎖了賽季進度，遊玩煉獄大軍模式就會成為本賽季中提高聲望和獲得寶箱的最佳方式。
·推動賽季旅程的進度以及完成全新戰鬥通行證（包含 28 個免費階層和 62 個特級階層），就能獲得更多超讚獎勵。

▲▼ 暗黑破壞神4 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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關鍵字：暗黑破壞神第5賽季煉獄大軍更新挑戰

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