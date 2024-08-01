《鬼滅之刃》快閃店台中登場！「九柱集合」七大打卡點還原名場面

記者楊智仁／綜合報導

《鬼滅之刃》自從 6 月底掀起一陣風潮，不論「柱訓練篇」結尾的高超製作品質，還是「無限城」三部曲製作確定都讓粉絲們感到興奮，緊接著在台灣也能感受動畫熱潮，自 8 月 2 日起至 10 月 13 日為止，《鬼滅之刃》快閃店將在臺中驛鐵道文化園區鐵鹿大街 A2 盛大展出，現場有相當多打卡景點還有周邊等待大家。

▼《鬼滅之刃》快閃店臺中將在台中盛大展出。（圖／翻攝自宅一番）

《鬼滅之刃》這些年精采故事一直都讓人感到熱血沸騰，不論是蜘蛛山大戰、無限列車炎柱大哥死鬥、遊郭篇炭治郎與音柱並肩作戰、刀匠村感人兄妹情斬殺半天狗，接下來「無限城」劇場版又會有怎麼樣經費爆炸的場景令人期待。如今《鬼滅之刃》快閃店將於 8 月 2 日在台中登場，現場包含「九柱集合、鬼殺隊&禰豆子、鬼殺隊打卡牆、四大主角&玄彌、香奈乎擲硬幣、主視覺打卡牆」等多組打卡點。

除了享受與《鬼滅》主角並肩作戰的感覺之外，超多周邊接續登場，禰豆子化身「Q版抱枕」、台中限定「福袋」、鬼殺隊「毛毯」、 「雙人立牌」滿足粉絲，另外還有吸晴霞柱、戀柱「刀匠村大扭蛋」，店內消費滿額更可獲得「紙膠帶」。

【鬼滅之刃 快閃店】

展覽日期：2024 年 8 月 2 日～2024 年 10 月 13 日

展覽地點： 臺中驛鐵道文化園區 鐵鹿大街A2快閃店

營業時間：平日11:00~20:00、例假日10:30~20:30