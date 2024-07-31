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劇場《孤獨搖滾》主題Café料理解鎖！團結Band迎接、看電影還有好禮

記者楊智仁／綜合報導

今年暑假備受粉絲期待電影《劇場總集篇 孤獨搖滾！》近期在台上映前篇，三創MyAnime Café配合展開主題Café企劃，讓喜愛《孤獨搖滾》粉絲看完電影就能享用主題餐點。全店改以主題裝潢、角色立牌迎接粉絲的到來，並推出以主要角色設計的創意蔬食餐點，包含主餐、甜點、聖代、飲料，消費餐點即贈紀念特典，消費滿額再送精選劇照相卡，活動期間內憑電影票根2張，不限消費金額還可兌換A3電影海報1張，這次主題Cafe企劃將會持續舉辦到9月12日。

▲▼孤獨搖滾。（圖／曼迪提供）▲▼孤獨搖滾。（圖／曼迪提供）

《劇場總集篇 孤獨搖滾！》主題Café推出「團結Band」後藤一里、伊地知虹夏、山田涼、喜多郁代四位角色餐點，均依角色量身打造特別的概念，尤其是以山田涼與喜多郁代為發想的主餐「請我吃美味咖哩」及「酪梨奶油乳酪串與西班牙烘蛋佐荷蘭醬」，享用的同時應該都能回想起動畫裡的場景。本次飲料菜單更加入了以伊地知星歌為發想的好孩子蘋果汁，以及廣井菊里的啤酒風味氣泡飲，滿足喜愛兩位角色的粉絲們。

▲▼孤獨搖滾。（圖／曼迪提供）▲▼孤獨搖滾。（圖／曼迪提供）▲▼孤獨搖滾。（圖／曼迪提供）

活動期間於《劇場總集篇 孤獨搖滾！》主題Café單筆消費滿額，即可獲贈精選劇照相卡1張，令觀眾回憶起動畫中的各種場景。看完電影再來用餐的粉絲，也要把握憑票根換海報的活動，結帳時出示2張《劇場總集篇 孤獨搖滾！Re:》電影票根，即可贈送本次電影主視覺A3海報1張。相卡及海報均為數量有限送完為止。

▲▼孤獨搖滾。（圖／曼迪提供）▲▼孤獨搖滾。（圖／曼迪提供）▲▼孤獨搖滾。（圖／曼迪提供）

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關鍵字：孤獨搖滾

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