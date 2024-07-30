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史丹利轉戰韓服「被演員進攻」勝率暴跌：他們要摧毀我直播！

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》S2 世界冠軍史丹利直播風格深受喜歡，儘管已經不在賽場上發威，但仍在直播中持續遊玩《英雄聯盟》與粉絲互動。但29日他突然上傳一部影片，強調自己近日轉往韓服爬分，但只要開台勝率就會剩下41.27%，關台就會大爆增回到70多％，直言有演員正在進攻他的直播，試圖要毀掉他的直播，再度引起粉絲熱議。

▼史丹利認為有人故意在找演員摧毀他直播。

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史丹利表示，自己在六月中轉戰韓服爬分，原因是因為自己在陸服可能進了工作室名單，一路從大師500分往下掉到翡翠，懷疑自己被演員搞，因此決定轉換伺服器。剛換到韓服時，以24勝9敗的極高勝率快速到達翡翠I，但沒想到在休息三天沒開台後，事態就發生變化。

史丹利表示，他在6月22日回歸後，打積分時就常遇到隊友神秘走位、團戰－1的情形，幾乎是輸少贏多的情況，也想過是不是真的就是自己爛，但關台測試，而且都是使用相同角色，上路露璐跟打野龍女，只要是沒有在直播的狀況戰績、勝場都很理想，但只要一回到直播，演員就開始頻傳。

對此，史丹利也有先檢討自己，練習了將近100場勝率都維持差不多，最後他統計自己7月 7日至20日的開台勝率，勝率僅有41.27%，讓他開始不禁懷疑自己跟誰有深仇大恨，誰會想要跑到韓服買演員弄他，史丹利更直言「這樣做的目的是要摧毀我直播、摧毀我生計」，同時他也用剪影的方式，暗示跟自己有仇的幾個人。

而他後續也補充，自己關台後往上打，勝率就到達75%，他認為自己直播做了十年，根本不可能發生這樣的事情（指自己打得很爛、一直輸掉），最後他也強調，未來將多準備幾個帳號混淆演員，也認為自己該放鬆心態，不要去計較輸贏，就以平常心開播就好。

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關鍵字：遊戲直播英雄聯盟冠軍譁然

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