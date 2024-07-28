大賞作《86 不存在的戰區》作家訪台！曝劇情走向逼哭編輯3次

記者楊智仁／綜合報導

第23屆電擊小說大賞榮獲「大賞」殊榮之傑作《86─不存在的戰區─》在2024漫畫博覽會推出最新續篇《86─不存在的戰區─(Ep.13)─Dear hunter─》，日前台灣角川特別邀請作者安里アサト老師與插畫家しらび老師，於漫博B舞台舉辦首場聯合簽名會。

▼《86─不存在的戰區─》簽名會。（圖／角川提供）

《86─不存在的戰區─》講述少年與少女壯烈而悲傷的戰鬥與離別的故事。原著輕小說磅礡的世界觀與震撼軍武戰爭場面，感人故事與真摯情感獲得讀者熱烈讚賞。本屆漫博台灣角川舉辦系列活動歡慶25周年紀念，成功邀請到兩位大神首度聯合訪台，雖然受到颱風影響使漫博延期展開，兩位老師仍堅持搭上飛機來訪台灣與讀者朋友們見面，感謝粉絲們不畏風雨排除萬難到場熱情參與簽名會活動。





主持人首先詢問作者安里アサト老師自2018年首度訪台後，再次來到台灣心情如何，老師表示，很感謝有第二次來台灣的機會，因為前幾天颱風的影響，心裡七上八下非常緊張，看到這麼多人到場支持真的非常感謝，也因為飛機遇上亂流，老師至今還有一點點暈機；插畫家しらび老師則表示，第一次來台感覺非常期待，對台灣第一印象就是很熱，有點可惜這兩天都下雨，期待看到台灣晴天樣貌，但他也會努力享受雨中的台灣。

安里アサト老師這次是第二次來台灣，覺得台灣的食物真的非常好吃，記得上次來的時候3天就胖2公斤，所有食物都超級美味，特別想推薦給しらび老師的美食就是台式香腸，因為口味甜甜的跟日式香腸不同；上次來台時喝到苦茶覺得非常喜歡，這次也推薦給責編跟しらび老師，看到大家喝起來都露出痛苦表情，版權同仁還特別說明喝苦茶很健康不是懲罰遊戲。兩位老師都表示，有機會的話很想嘗試台灣的名產臭豆腐，しらび老師笑說，繪師跟聲優朋友也都非常推薦臭豆腐，但他們自己其實根本都沒有嘗試過（笑）。

關於《86─不存在的戰區─》創作靈感，安里アサト老師表示，小說世界觀是從史蒂芬金的作品《迷霧驚魂》得到靈感，故事設定是在神祕的霧中被怪物包圍的購物中心，老師想嘗試把一個國家放在被怪物群包圍的中心，看看會發生什麼事情；聊到關於角色心理描寫的部分，靈感來自真實存在的人物「美國陸軍第442步兵團」，這個兵團構成幾乎都是由第二代日裔美國人被強迫組成的作戰單位，作者覺得，若將這些被強制徵兵的人的自我認同關鍵拿掉的話，非常好奇會對角色有什麼心理影響。



接著，插畫家しらび老師聊到本作角色外型設計，老師表示，因為這部作品設定比較沉重，如果繪製角色時把軍服畫太寫實，這就不是輕小說而是重小說了（笑），所以換個想法，設計一種只有蕾娜有辦法穿的軍服，可以緩和整個世界觀沉重氣氛。此外，關於先鋒戰隊各位角色，已經設定各自有著不同髮色與瞳色及個性，所以會將他們穿的野戰軍服設計比較樸素一點。





當主持人問到如果能進入作品中，兩位老師最想成為的角色，安里アサト老師表示，他其實並沒有很想進入86世界，但因為しらび老師將蕾娜畫得非常漂亮，如果可以蠻想成為蕾娜，一圓成為美少女的願望。しらび老師則表示，就算可以進去書中世界，他完全不想要成為任何主要角色，比較想成為整備班或是一般市民就好，但如果86世界有畫家這個職業的話，他如果穿越到書中還是一樣想當個畫家。

聊到小說後續發展，安里アサト老師特別透漏第13集劇情走向，特別加寫可蕾娜跟賽歐的劇情，其他都照原定規劃進行。而13集之後故事發展，簡而言之就是──「地獄」，責編看完後甚至數次落淚，還問老師劇情為什麼要這樣發展（笑）。兩位老師在簽名活動中也跟讀者朋友們親切互動，度過美好粉絲交流時間。





活動最後，老師們透過猜拳遊戲在現場送出最大獎「親簽海報」及加碼贈送的「現場簽繪」及「超大掛軸」，安里アサト老師在最後訪問中，感謝大家支持《86─不存在的戰區─》，希望讀者們能持續守護辛跟蕾娜的發展，今天真的很感謝到場參加簽名會。しらび老師則表示，真的非常感謝大家在這麼熱的天氣來到現場支持，雖然這次剛好遇到颱風，最終能順利來到台灣非常感動，希望未來還有機會再來台跟大家見面。