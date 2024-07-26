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限制級《進擊的巨人》3D擬真電影！巨人壓迫感、血肉紋理超乎真實

記者楊智仁／綜合報導

i-Ride飛行劇院自2016年以來，和日本講談社共同推出過三部《進擊的巨人》作品，包括《奪還之戰》、《崩落之塔》和《獸之巨人戰》，每部作品都經典還原重要戰役並結合獨特5D體感，受到粉絲們熱烈迴響。今年i-Ride飛行劇院再次與日本講談社聯手推出《進擊的巨人：開戰宣言》3D擬真沉浸式展覽，並於8/1舉辦記者發布會，現場將開放預購特典套票的觀眾優先體驗「8分鐘搶先看」版本，8/12「完整版」也將正式啟動，值得一提的是，這部作品因內容非常刺激寫實，被列為限制級影片，請進場的觀眾要提前留意。

▼《進擊的巨人：開戰宣言》。（圖／iride提供） ▲▼巨人。（圖／iride提供）

【耗時2年半打造！將帶領觀眾參與「雷貝里歐之戰」】

i-Ride飛行劇院推出的新作品《進擊的巨人：開戰宣言》是以《進擊的巨人》動畫The Final Season Part1作為背景、耗時2年半打造完成的鉅作，故事設定在瑪利亞之牆奪還之戰的５年後，瑪雷終於結束與中東聯合長達4年的戰爭，戴巴家族族長威利．戴巴為了奪回「始祖巨人」、決定向帕拉迪島宣戰。

觀眾們來到i-Ride飛行劇院，將跟著工作人員一起化身調查兵團成員，雙腳騰空如同配戴立體機動裝置，在20米的巨大球幕中跟著主角艾連、里維及巨人們展開精采對戰，過程中除了可以目睹艾連與萊納在地下室對峙的經典場景，還能以超近距離看到巨人逼近眼前戰鬥的畫面。同時，搭配i-Ride飛行劇院獨有的體感特效，像是阿爾敏在海面變身為超大型巨人時，觀眾將直面感受到強大的爆破氣壓和疾速海風，猶如親臨現場，完全進入巨人的世界。

▲▼巨人。（圖／iride提供）▲▼巨人。（圖／iride提供）

【運用電影技術模擬巨人動作，爆破場面緊張到忘了呼吸】

為了讓角色完美呈現《進擊的巨人：開戰宣言》製作團隊不只是運用3D技術將巨人立體化，製作過程中更仔細的著墨巨人各種情緒，例如生氣時肌肉纖維的緊繃，絕望時無法邁開步伐的沉重感等，都希望能反映原著最真實的樣貌；另外，塑造角色的過程中，動畫師們也親身穿上「動態補捉衣」模擬角色肢體動作，希望觀眾體驗的時候，都能對主角及巨人們感到共鳴，並將自身投入其中。

除了情緒及動作，特效也是這部作品的一大亮點，製作團隊特地運用「群體模擬技術」來打造大型戰鬥場景中的小人物，讓人群遭遇攻擊時都可以流暢的做出不同反應；而槍火，碎裂，閃電、大爆炸等大場面則是運用「流體模擬技術」來製作，為的是讓畫面可以更貼近真實，這些場景在觀眾體驗的過程中雖然只有短短幾秒鐘，卻讓人血脈賁張、緊張到忘了呼吸。

▲▼巨人。（圖／iride提供）▲▼巨人。（圖／iride提供）

關鍵字：i-Ride進擊的巨人開戰宣言沉浸式展覽體感

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