《無職轉生》超人氣聲優來台、《86》作者簽名會！漫博活動一覽

記者楊智仁／綜合報導

暑假最夯動漫盛會【第 23 屆漫畫博覽會】即將於本周 7 月 25 日 - 7 月 29 日於台北世貿一館熱情登場，全台唯一整合ACGE 大型展覽，本屆預計人潮以及商機都有望再創新高，而說到漫博除了眾多動漫周邊令人期待之外，日本聲優、作者、偶像來台也受到矚目，接下來就讓我們一起來看看本屆漫博的幾個舞台活動。

【《無職轉生》聲優見面會】

異世界轉生經典作品《無職轉生 ～到了異世界就拿出真本事～》，2024 年 4 月推出第二季後半之動畫篇章，精彩故事與角色互動滿足粉絲殷殷期盼的心情。第二季前半尾聲，魯迪烏斯與希露菲經歷長久分離後，終於得以互表心意，後半最新劇情從兩人籌備婚宴、進入新婚生活，再到共同迎接新生命，過程中充滿各種粉紅泡泡與夫婦間的親密小動作，每集放閃程度都讓所有粉絲眼前一片空白。

動畫代理商木棉花於 2024 漫畫博覽會期間，特地邀請到《無職轉生 ～到了異世界就拿出真本事～》主角「魯迪烏斯．格雷拉特」聲優「內山夕實」小姐、「希露菲葉特」聲優「茅野愛衣」小姐，兩人首度攜手造訪臺灣舉辦聲優見面會。兩位聲優在見面會上，針對兩人合作感想及動畫配音過程進行分享，為到場參與活動的粉絲朋友親自署名，留下難能可貴的回憶。

【第一場活動資訊】

活動時間：2024年7月27日（六）12:30-14:00

活動地點：2024漫畫博覽會 大會A舞台(台北世貿展覽一館)

【第二場活動資訊】

活動時間：2024年7月28日（日）12:30-14:00

活動地點：2024漫畫博覽會 大會A舞台(台北世貿展覽一館)

【《神劍闖江湖》聲優見面會】

漫畫《神劍闖江湖》由和月伸宏於 1994 年在「週刊少年JUMP」開始連載，1996 年首次動畫化。此後歷經 OVA 跟電影化等不同的展開，《神劍闖江湖 —明治劍客浪漫譚・北海道篇— 》目前也正在「JUMP SQ」連載中，為大家帶來經過 30 年間從未褪色的王道故事。

2023 年「神劍闖江湖 —明治劍客浪漫譚—」開始新的動畫計畫，不僅使用最新技術從第一話開始重新製作並發表， 聲優陣容也全面更新，緋村劍心由實力派人氣聲優「齊藤壯馬」擔綱演出，曼迪傳播將於今年的漫畫博覽會邀請齊藤壯馬來到台灣，舉辦粉絲見面會以及手遞會。

本次聲優見面會中，齊藤壯馬除了將現場手遞複製簽名板給粉絲，曼迪更同時邀請 Aniplex 製作人丹羽將己先生，與齊藤壯馬同台對談動畫製作與配音秘辛，同時也會談論即將於 10 月開播的二期動畫「京都動亂」，歡迎所有喜愛本作粉絲共襄盛舉。

【活動資訊】

活動時間：2024年7月27日（六）10:30-12:00

活動地點：2024漫畫博覽會 大會B舞台(台北世貿展覽一館)

【《86─不存在的戰區─》作者簽名會】

講述少年少女邁向殘酷戰場的精采故事，話題持續延燒的第 23 屆電擊小說大賞「大賞」得獎作品《86－不存在的戰區－》，曾獲得「這本輕小說真厲害！2018」新作排名第 1 名、綜合排名第 2 名的傲人成績，系列作品累積總銷售已突破 200 萬冊，動畫化後精良製作品質以及關於角色深刻的描寫，也成為該季堪稱神作等級的動畫。作者安里アサト老師曾於 2018 年來台舉辦簽名會，插畫家しらび老師則是首度到訪，本屆漫博會台灣角川舉辦系列活動歡慶 25 周年紀念，特邀兩位老師來台舉辦粉絲簽名見面會。

【活動資訊】

活動時間：2024年7月26日（五）10:30-12:00

活動地點：2024漫畫博覽會 大會B舞台(台北世貿展覽一館)

【第 23 屆漫畫博覽會展出時間、票價資訊】

日期： 2024 年 7 月 25 日 (四) 至 7 月 29 日 (一)，共五天

時間： 每日 10:00 至 18:00

地點： 台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）

現場票價： 全票 120 元，優待票 100 元

漫博會優惠預售票：120元

漫畫博覽會官方網站： https://www.ccpa.org.tw/comic/

【舞台活動一覽】

【大會平面圖】