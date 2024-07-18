《聯盟戰旗》全新改版「魔法無極限」　全球賽首次在澳門舉辦

記者蘇晟彥／綜合報導

策略遊戲《聯盟戰棋》將在 31 日推出全新一季改版《聯盟戰棋：魔法無極限》，玩家將可探索充滿無垠魔力與無窮想像的古堡「奧法之廷」，在這次改版終將新增全新機制、特性及玩法，此外，下一場全球線下賽事將於 12月13-15日在澳門舉辦，爭奪「棋靈王」封號。

在「魔法無極限」，玩家將可運用全新遊戲機制：可購買的一次性技能「護符」，更嫻熟地運用自己的魔力。本棋組推出超過100種護符，玩家將可精通各式各樣的魔法，享受新鮮有趣的遊戲體驗。護符功能廣泛，能增強戰鬥能力、經濟，以及特性，並可提供各種團控技能。

「『魔法無極限』異想天開的氛圍、充滿活力的色調，以及輕鬆愉快的英雄陣容，完美捕捉夏季的愉快氣氛。」Riot Games「魔法無極限」棋組首席設計師Sam Judd說道。「我們想為玩家打造一個能夠擁抱創意，並與心愛的英雄一起熟練各種魔法的地方，所以非常期待能夠打開奧法之廷的大門！」

粉絲也會在「魔法無極限」見到過去《聯盟戰棋》棋組的熟面孔。應玩家熱烈要求，之前在《聯盟戰棋》S9.5棋組回歸「航向彼方」登場的妖精英雄米里歐，以及在S7棋組「龍之國度」登場的龍族英雄嚼嚼和希瓦娜，也將回到戰場。

此棋組將會有27種特性、60名英雄及約140件增幅裝置，包括全新的高風險增幅裝置，為《聯盟戰棋》的高風險高回報玩法增添新鮮感。此外，奧法之廷也將迎來新的聯盟棋手，包括亮亮（最新聯盟精靈）及其色違體，以及現有聯盟精靈兔兔的新色違體。「魔法無極限」也會推出四個新聯萌英雄，包括基本版「聯萌英雄 好運姐」、「戰鬥兔女郎 聯萌英雄 好運姐」、「銀河終劫者 聯萌英雄 劫」，以及「尊爵不凡 超萌咖啡廳 聯萌英雄 關」。玩家將首次見到全新尊爵競技場「萌兔蹦蹦小酒館」。



「『魔法無極限』體現了《聯盟戰棋》在保留頂尖核心遊戲體驗的同時，仍不斷試驗各種創新主題和跨遊戲聯動的理念。」Riot Games《聯盟戰棋》遊戲總監Peter Whalen說道。「我們非常期待看到玩家大展魔法才華，並在遊戲過程中發掘到各種驚喜。」

除了遊戲更新詳情以外，Riot Games也宣布了《聯盟戰棋》澳門公開賽的計畫。澳門公開賽將在2024年12月13日至15日舉行，是第二場在線下舉辦的全球賽事。這場賽事有512個名額，全球各地的玩家將齊聚一堂，角逐30萬美元的總獎金，以及《聯盟戰棋》澳門公開賽的冠軍頭銜。更多賽制及獎金分配的詳情，可上遊戲官網即可得知。