ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《聯盟戰旗》全新改版「魔法無極限」　全球賽首次在澳門舉辦

記者蘇晟彥／綜合報導

策略遊戲《聯盟戰棋》將在 31 日推出全新一季改版《聯盟戰棋：魔法無極限》，玩家將可探索充滿無垠魔力與無窮想像的古堡「奧法之廷」，在這次改版終將新增全新機制、特性及玩法，此外，下一場全球線下賽事將於 12月13-15日在澳門舉辦，爭奪「棋靈王」封號。

▲▼ 台灣大哥大提供。

在「魔法無極限」，玩家將可運用全新遊戲機制：可購買的一次性技能「護符」，更嫻熟地運用自己的魔力。本棋組推出超過100種護符，玩家將可精通各式各樣的魔法，享受新鮮有趣的遊戲體驗。護符功能廣泛，能增強戰鬥能力、經濟，以及特性，並可提供各種團控技能。

「『魔法無極限』異想天開的氛圍、充滿活力的色調，以及輕鬆愉快的英雄陣容，完美捕捉夏季的愉快氣氛。」Riot Games「魔法無極限」棋組首席設計師Sam Judd說道。「我們想為玩家打造一個能夠擁抱創意，並與心愛的英雄一起熟練各種魔法的地方，所以非常期待能夠打開奧法之廷的大門！」

粉絲也會在「魔法無極限」見到過去《聯盟戰棋》棋組的熟面孔。應玩家熱烈要求，之前在《聯盟戰棋》S9.5棋組回歸「航向彼方」登場的妖精英雄米里歐，以及在S7棋組「龍之國度」登場的龍族英雄嚼嚼和希瓦娜，也將回到戰場。

此棋組將會有27種特性、60名英雄及約140件增幅裝置，包括全新的高風險增幅裝置，為《聯盟戰棋》的高風險高回報玩法增添新鮮感。此外，奧法之廷也將迎來新的聯盟棋手，包括亮亮（最新聯盟精靈）及其色違體，以及現有聯盟精靈兔兔的新色違體。「魔法無極限」也會推出四個新聯萌英雄，包括基本版「聯萌英雄 好運姐」、「戰鬥兔女郎 聯萌英雄 好運姐」、「銀河終劫者 聯萌英雄 劫」，以及「尊爵不凡 超萌咖啡廳 聯萌英雄 關」。玩家將首次見到全新尊爵競技場「萌兔蹦蹦小酒館」。

▲▼ 台灣大哥大提供。


「『魔法無極限』體現了《聯盟戰棋》在保留頂尖核心遊戲體驗的同時，仍不斷試驗各種創新主題和跨遊戲聯動的理念。」Riot Games《聯盟戰棋》遊戲總監Peter Whalen說道。「我們非常期待看到玩家大展魔法才華，並在遊戲過程中發掘到各種驚喜。」

除了遊戲更新詳情以外，Riot Games也宣布了《聯盟戰棋》澳門公開賽的計畫。澳門公開賽將在2024年12月13日至15日舉行，是第二場在線下舉辦的全球賽事。這場賽事有512個名額，全球各地的玩家將齊聚一堂，角逐30萬美元的總獎金，以及《聯盟戰棋》澳門公開賽的冠軍頭銜。更多賽制及獎金分配的詳情，可上遊戲官網即可得知。

關鍵字：聯盟戰棋魔法無極限奧法之廷賽事改版

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

推薦閱讀

《哆啦A夢》系列一番賞！時光機完美還原、秘密道具大集合

《聯盟戰旗》全新改版「魔法無極限」　全球賽首次在澳門舉辦

日本二手平台巨頭「駿河屋」台北店明年開幕！漫博出展確定

大宇靈壓再發威？童年經典《阿貓阿狗》悄上Steam頁面

童年回憶《忍者亂太郎》劇場版年底上映　最新特報公開

台北寶可夢中心開賣「破壞光線」系列！卡比獸 、快龍魄力登場

《鬼滅之刃》炭治郎、炎柱、音柱模型　優雅坐姿現三人帥氣造型

被卡車撞轉生到異世界...日本運輸業經理不滿：應提升卡車形象

《進擊的巨人 開戰宣言》台灣飛行劇院上映！3D沉浸體會巨人臨場感

《幻塔》工作室新作《異環》登場　首波PV公佈玩家齊喊：太香了

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日本二手ACG龍頭「駿河屋」台北店明年開幕

《進擊的巨人 開戰宣言》台灣飛行劇院上映

《聯盟戰旗》全新改版魔法無極限

台北寶可夢中心開賣「破壞光線」系列

萬代PlayStation、Steam夏日特賣

《鬼滅》炭治郎、炎柱、音柱模型

《哆啦A夢》系列一番賞將發售

河北彩伽《異世界歸來的我錯過了愛情》將發售

《阿貓阿狗》悄上Steam頁面

AV女優橫宮七海遺作曝！

最新新聞

《哆啦A夢》系列一番賞將發售

《聯盟戰旗》全新改版魔法無極限

日本二手ACG龍頭「駿河屋」台北店明年開幕

《阿貓阿狗》悄上Steam頁面

《忍者亂太郎》劇場版年底上映

台北寶可夢中心開賣「破壞光線」系列

《鬼滅》炭治郎、炎柱、音柱模型

被卡車撞轉生到異世界、日運輸業經理不滿

《進擊的巨人 開戰宣言》台灣飛行劇院上映

《幻塔》工作室新作《異環》登場

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366