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交往模擬《異世界歸來的我錯過了愛情》　與河北彩伽五大女神談戀愛

記者楊智仁／綜合報導

《異世界歸來的我錯過了愛情》由台、日聯手團隊「第四の壁」所打造視覺小說，邀請日本知名女優河北彩伽、上原亞衣、三浜唯，台灣啦啦隊成員 Kira，以及馬來西亞女孩 Joey 短短夢幻共演。目前《異世界歸來的我錯過了愛情》已經登陸 Steam 預計於 2024 年 Q4 上市。

▼異世界歸來的我錯過了愛情。（圖／翻攝自Steam） ▲▼異世界歸來的我錯過了愛情。（圖／翻攝自Steam）

圍繞著「好想與女神來段甜甜的戀愛呀」為主軸，女神云集且甜蜜的真人互動遊戲《異世界歸來的我錯過了愛情》終於問世，玩家在故事中扮演著一位從異世界歸來的勇者菜鳥，在異世界成功幹掉魔王後，意外卡 bug 將魔力帶回現實世界。驚奇地發現，魂牽夢繞的女神成為女上司，擁有魔法的玩家將可以運用這份力量來贏得女神芳心。

▲▼異世界歸來的我錯過了愛情。（圖／翻攝自Steam）▲▼異世界歸來的我錯過了愛情。（圖／翻攝自Steam）

《異世界歸來的我錯過了愛情》邀請日本知名女優河北彩伽、上原亞衣、三浜唯；台灣啦啦隊女孩 Kira 詹云晴、馬拉西亞模特兒 Joey 短短等實力派獻藝，玩家以第一人稱視角，發展不同戀情探索各種結局，譜出自己的辦公室愛情篇章，開發團隊也提到許多畫面是在日本實境場景拍攝。《異世界歸來的我錯過了愛情》預計 2024 年 8 月啟動群眾募資，同年第四季於 Steam 發售，將支援中文、日文、英文介面與字幕，以及日文完整語音。

▲▼異世界歸來的我錯過了愛情。（圖／翻攝自Steam）▲▼異世界歸來的我錯過了愛情。（圖／翻攝自Steam）▲▼異世界歸來的我錯過了愛情。（圖／翻攝自Steam）

關鍵字：河北彩伽上原亞衣三浜唯KiraJoey 短短Steam異世界歸來的我錯過了愛情

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