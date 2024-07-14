環球影城《鬼滅之刃》柱訓練VR過山車將開幕　還有刀匠村餐廳

記者楊智仁／綜合報導

日本大阪環球影城時常和知名動漫 IP 合作，這幾個月包含「鬼滅、我英、柯南」等活動讓不少遊客們在園區內玩得相當盡興。如今全新主題「鬼滅之刃 XR 乘車遊～在刀匠村奔馳吧～」、「鬼滅之刃 柱訓練篇×好萊塢美夢・乘車遊」即將在今年 7 月 19 日限定登場，園區也會同步開設「刀匠村餐廳」讓粉絲們能盡情享受。

▼鬼滅之刃 XR 乘車遊～在刀匠村奔馳吧～。（圖／翻攝自日本環球影城｜USJ）

這次主題設施預計 2024 年 7 月 19 日 - 2025 年 1 月 5 日期間限定登場， 「鬼滅之刃 XR 乘車遊～在刀匠村奔馳吧～」融合 360 度 VR 影片加上乘車遊速度感和引力，「呼吸、血鬼術」都真實地呈現在眼前，乘客跟著「霞柱 - 時透無一郎」、 「戀柱 - 甘露寺蜜璃」以及炭治郎兄妹體會驚心動魄的戰鬥，同時擊退上弦「玉壺、半天狗」威脅。

緊接著是結合最新動畫「鬼滅之刃 柱訓練篇×好萊塢美夢・乘車遊」，第一彈活動於 2024 年 7 月 19 日 - 10 月 7 日登場，乘客化身新人鬼殺隊員於園區內修行，和炭治郎一起搭乘經得起重力負荷的「訓練機」，還加入打算直接訓練新人隊員而搭上車的伊黑和不死川...。第二彈活動從 2024 年 10 月 8 日 - 2025 年 1 月 5 日，這次在悲鳴嶼激流泛舟修行中發生驚天動地的大事，乘客和炭治郎一起於園區內挑戰柱訓練，善逸、伊之助、玄彌也搭上木筏，衝進強風襲捲的狂暴激流當中，穿越瀑布、衝撞岩石，訓練變得更加混亂。

除了有好玩的聯名遊樂設施之外，日前官方公開全新的「刀匠村餐廳」，以原作大正時期的日式風格打造，園方還製作等深的「緣壹零式」人偶，重現刀匠村氛圍。餐點部分更是不馬虎，「霞之松花堂御膳」、「爛漫壽司御膳」呼應刀匠村篇大放異彩的霞柱及戀柱，以炭治郎、禰豆子、玄彌設計「兒童套餐」滿足孩子們味蕾。