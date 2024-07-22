李芷婷、幽靈水晶獻唱《新楓之谷》專屬主題曲！漫博接力開唱雙偶像好禮、限定周邊套組一次帶回家

記者蘇晟彥／台北報導

在去年楓潮派對熱烈受到粉絲歡迎的幽靈水晶、李芷婷再度與《新楓之谷》合作，分別替遊戲中人氣職業天使破壞者及Boss露希妲應援、演唱歌曲，用歌聲舞動每個在《新楓之谷》冒險的玩家。為了延續感動官方將邀請所有粉絲們參加「粉勢力甜蜜巡迴 粉絲見面會」，在 7月27日漫畫博覽會上，幽靈水晶、李芷婷將會接力演唱與粉絲同樂，只要完成指定任務還可以獲得一楓賞券抽「天使破壞者x露希妲」雙偶像好禮，更有機會將漫博限定周邊套組一次帶回家，讓這個夏天跟著雙偶像再次徜徉在《新楓之谷》的甜蜜冒險。

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▼天使破壞者＆露希妲要與玩家共創最甜蜜的冒險。（圖／翻攝自新楓之谷）



▼天使破壞者＆露希妲都以粉嫩造型亮相，讓不少玩家驚艷。



為了讓大家更能感受到雙偶像的魅力，官方特別邀請在去年「楓潮派對」大放異彩的李芷婷、幽靈水晶，分別為露希妲、天使破壞者獻上專屬應援，各別演唱角色主題曲〈Sweet Dream〉、〈Shining Heart〉，在洗腦的旋律中，玩家也可以看見天使破壞者與露希妲一同站上舞台，成為全場矚目的焦點、最Shining的那顆星，在這個夏天要一起與玩家經歷更多閃耀的冒險。

在即將迎來的「漫畫博覽會」，官方也邀請到李芷婷、幽靈水晶替「雙偶像」應援，到現場舉辦「粉勢力甜蜜巡迴 粉絲見面會 」粉絲見面會。在7月27日（六） 14：40攤位舞台上，李芷婷、幽靈水晶將會接力演唱。在去年《楓潮派對》上就以熱力四射的表演點燃玩家情緒，這次更將直接與玩家超近距離互動、現場演唱兩首專屬主題曲。玩家不僅能享受歌手們帶來的超燃魅力，更有超多好禮等著現場共襄盛舉的玩家領取。此外，在其他天也有專屬活動任務，只要完成就可以領取「一楓賞券」，將可以隨機獲得限量周邊，只送不賣要搶要快！

▼幽靈水晶在去年楓潮派對的表演深受玩家喜愛，今年將獻唱〈Shining Heart〉替天使破壞者獻上最活力的應援。（資料照／記者周宸亘攝）



▼李芷婷獻唱〈Sweet Dream〉，以高亢歌聲引領玩家進入露希妲的美夢。

▼今年漫博《新楓之谷》一樣不缺席，更將帶來「粉勢力 甜蜜巡迴」粉絲見面會，替雙偶像應援。

▼參加「粉勢力 甜蜜巡迴」粉絲見面會就能獲得超多雙偶像好禮。



在這次改版中，天使破壞者以甜蜜加倍全新形象出擊，從立繪、技能圖素到服裝，都將舊版的內容更換，帶來更振奮玩家的Q萌造型；而Boss露希妲也在這次的活動中以180度大反轉的限定立繪形象吸引玩家目光。雙偶像出擊不僅從外型就爆擊玩家心臟，由李芷婷、幽靈水晶獻唱的專屬OP更將成為玩家間專屬回憶，在冒險中更能認識兩位人氣角色的「內心故事」。

此外，專為新手設計的成長活動「燃燒衝刺班」、福利滿滿的「泰里大禮包」也同步登場，邀請所有玩家不只替自己的偶像應援，也替自己在《新楓之谷》的冒險樂章應援，繼續享受甜蜜大冒險。

▼ 女團幽靈水晶獻唱「天使破壞者★升級登場中文主題曲〈SHINING HEART〉」 。

▼ 人氣歌手李芷婷獻唱「夢境操縱者 露希妲夢幻登場中文主題曲〈SWEET DREAM〉」。