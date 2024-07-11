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「哈利波特一卡通」魔杖造型超搶手　1分鐘內賣光網喊：搶不到

記者楊智仁／綜合報導

一卡通公司近年時常融合動漫、小說作品推出各種不同商品，近期將《哈利波特》電影中經典元素「哈利波特與鄧不利多魔仗」、「海格送給哈利的的生日蛋糕」變成一卡通，7 月 10 日早上開放預購後直接秒殺，熱門程度讓許多粉絲大喊，「完全搶不到！」

▼哈利波特魔杖一卡通。（圖／翻攝自一卡通官網） ▲▼一卡通。（圖／翻攝自一卡通）

這次《哈利波特》一卡通主打「擁有自己的魔杖」，通勤時刻嗶卡後魔杖 LED 燈亮起，彷彿站在九又四分之三月台前往霍格華茲，帥氣又時尚造型成為哈利波特迷近期最矚目商品，並且有「哈利波特」與「鄧不利多」兩種款式。

除此之外，電影中令人印象深刻海格特製的粉紅色奶油蛋糕，粉紅色的鮮奶油配上綠色的字母，是海格在《哈利波特：神秘的魔法石》中與 11 歲小哈利波特第一次見面時贈送的蛋糕，這次「哈利波特 生日蛋糕絨毛一卡通」也還原電影裡小細節，像是海格不小心坐到的裂痕，以及海格獨特風格的文字「HAPPEE BIRTHDAE HARRY」相當吸晴。

▲▼一卡通。（圖／翻攝自一卡通）▲▼一卡通。（圖／翻攝自一卡通）

只不過這次《哈利波特》一卡通 7 月 10 日 11 點開賣後，大約 1 分鐘就已經賣光，不少網友也在留言下方大喊，「完全搶不到」、「拜託加開預購」、「我需要這個酷玩意」、「可以不要限量嗎…」、「1 分鐘就沒了」、「跪求加開」。

關鍵字：哈利波特一卡通限量商品粉絲熱賣

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